Anna Tatangelo è fidanzata?/ “Corteggiata dal rampollo di una nota famiglia, lei…”

È sicuramente un periodo molto positivo per Anna Tatangelo. La cantante di Sora, 34 anni, si sta dedicando anima e corpo a nuovi progetti e non solo musicali. L’abbiamo vista mettersi alla prova musicalmente con nuovi generi e contaminazioni, tuttavia ora si prepara anche a diventare un volto televisivo. Stando, infatti, alle ultime notizie, la Tatangelo avrà uno spazio tutto suo nella domenica pomeriggio di Canale 5 con Scene da un Matrimonio, una grande responsabilità per la cantante che andrà a scontrarsi contro la Domenica In di Mara Venier. Se, dunque, sul versante lavorativo ci sono parecchie novità, anche quello amoroso sembra essere ultimamente caratterizzato da interessanti sviluppi. La cantante, dopo la rottura con Gigi D’Alessio, si dice single, tuttavia la realtà sarebbe – per il gossip – un’altra.

Anna Tatangelo, ex fidanzata di Gigi d'Alessio/ "La nostra storia? Se parlassi rischierei di fare danni"

Anna Tatangelo corteggiata dal rampollo di una nota famiglia: il gossip

Da tempo si vocifera di una storia tra Anna Tatangelo e il cantante 30enne Livio Cori, un amore che, tuttavia, non è stato mai confermato dalle due parti. A questo si aggiunge però un’altra indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo nella rubrica Pillole di Gossip – Ah Saperlo… che cura per la rivista Oggi. Qui si legge: “Sul versante privato tutto tace e la cantante continua a dichiararsi single. Nei salotti bene di Milano gira però voce che un rampollo di una nota famiglia abbia perso la testa per lei e abbia timidamente iniziato a corteggiarla.” Insomma, pare che un rampollo, di cui non conosciamo ad oggi l’identità, stia corteggiando la Tatangelo. Riuscirà a conquistare la bella cantante?

