Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio di nuovo in crisi?/ Ancora problemi, ecco perché!

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sarebbero nuovamente in crisi. L’indiscrezione circola ormai sempre più insistentemente e vorrebbe la coppia vicina ad una nuova rottura. A lanciarla è il numero di Chi in edicola questa settimana, dove si legge: “Pare che i fulmini siano caduti nuovamente sulla coppia formata da Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio. Da tempo la coppia non appare insieme unita come avvenne dopo la riconciliazione.” Parole fin troppo chiare, secondo le quale i due cantanti, genitori di Andrea, starebbero vivendo nuovamente un periodo complicato. Ma non è la prima volta negli ultimi mesi che circola una voce del genere, tuttavia al momento non ci sono smentite o comunque altri segnali dei diretti interessati che possano smentire la presunta crisi.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la coppia di nuovo in crisi?

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, secondo il settimanale Chi, sono nuovamente in crisi. C’è da dire che il sospetto che tra i due non andasse tutto per il meglio è venuto a tanti, soprattutto visti i loro movimenti social. La coppia, in effetti, non appare più vicina sui social da parecchio tempo. L’ultima volta che abbiamo visto Anna e Gigi insieme pubblicamente è stato a novembre, quando la Tatangelo è stata ospite nel programma di Gigi e Vanessa Incontrada. Non è chiaro se questo possa essere considerato un indizio determinante al fine di poter confermare la crisi, la possibilità che sia così, comunque, rimane. Non ci resta che attendere le parole della Tatangelo o di Gigi D’Alessio che potrebbero smentire o confermare la notizia.

