Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio in crisi?/ Niente auguri di compleanno per lui

Cosa sta accadendo tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo? Se la “vita musicale” della coppia è sempre esposta su social e media, non si può dire lo stesso di quella privata. Dopo la crisi di qualche anno fa e il conseguente ritorno di fiamma, i due artisti hanno deciso di salvaguardare il proprio privato, tenendolo lontano dai social. Potrebbe dunque essere questo il motivo dei mancati auguri di buon compleanno della Tatangelo al suo compagno. Oggi, 24 febbraio 2020, Gigi compie 53 anni e i suoi social sono inondati dagli auguri di fan e di volti noti dello spettacolo e della musica. Tutti, insomma, tranne Anna Tatangelo. Una mancanza che si fa sentire e che porta molti a chiedersi: perché? Perché evitare anche un gesto così semplice come degli auguri social per il proprio compagno?

Anna Tatangelo, niente auguri social per Gigi D’Alessio: perchè?

Sul profilo Instagram di Anna Tatangelo tutto tace da quasi una settimana. Niente post e niente stories nelle quali si faccia anche un piccolo cenno al proprio compagno e al suo compleanno. Intanto Gigi D’Alessio mostra fiero la lettera d’auguri scritta dai suoi figli, e postata su Instagram, sotto la quale, tra i commenti, è possibile leggere le frasi d’affetto di colleghi come Mara Venier, Giorgia, Nino D’Angelo, Gué Pequeno e molti altri. Ma i fan hanno notato l’assenza di Anna Tatangelo e in questo senso e i più preoccupati lanciano l’allarme: la coppia è di nuovo in crisi? Anche in questo senso tutto tace ma non i sospetti sulla coppia: quelli rumoreggiano e non poco!

