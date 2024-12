Un racconto doloroso e di profonda ingiustizia quello di Gigi D’Alessio, che ormai da anni combatte contro il famoso dramma della Terra dei Fuochi. Si tratta di un vero e proprio luogo mortale, situato tra Caserta e Napoli, dove vivevano anche i suoi genitori e suo fratello. Tutti e tre sono morti per un tumore, un dolore così grande che Gigi D’Alessio non è riuscito a sopportare per anni, tanto da averne poi fatto una vera e propria battaglia.

Storiche le sue parole al concerto di Capodanno del lontano 2015, con una denuncia alla Regina Elisabetta che mangiava all’epoca le verdure delle terre di Caivano e sui terreni inquinati che rappresentavano l’1% dell’agricoltura di quei posti. Sono state tante le polemiche dopo quel messaggio, e Gigi D’Alessio non si è arreso ribellandosi a chi aveva definito il suo discorso come uno spot pubblicitario per lo sponsor del concerto, in particolare per l’amministrazione “Caldoro”. Definitosi molto deluso dalla questione, ha voluto continuare la sua battaglia.

Gigi D’Alessio, la risposta alle polemiche dopo il concerto: “Mio fratello massacrato dal male…”

Gigi D’Alessio ha perso la madre, il padre e il fratello a causa di un tumore. Tutti e tre vivevano nella cosiddetta Terra dei Fuochi, conosciuta per essere inquinata da diversi anni. Dopo la polemica durante il suo concerto, il cantante ha dichiarato di trovare incomprensibile la diatriba creatasi nei suoi confronti, dato che nel parlare, si era attenuto a quanto detto dall’Istituto di Profilassi Nazionale e dalla successiva Sentenza della Cassazione, che si era espressa sul problema regionale. Gigi D’Alessio ha risposto ai fan dicendo di essersi documentato, di aver ascoltato storie di persone che hanno paura a vivere in quelle zone, timorose di ammalarsi anch’esse di tumore.

La mamma di Gigi D’Alessio si chiamava Antonietta Consiglio, mentre suo padre, che per tanto tempo si è trovato lontano da casa, in Venezuela per lavorare. Il cantante è l’ultimo di tre figli, e uno di loro, Pietro D’Alessio, è morto a sua volta per un tumore ai polmoni. Un dramma che gli ha cambiato la vita, e che lo ha costretto anche a fare informazione e attivismo, utilizzando il palco per dare voce alla grande ingiustizia dietro alla Terra dei Fuochi: “Ho provato di tutto per aiutarlo, io credo che alcune volte diventiamo più cattivi della malattia, l’accanimento è cattivo”.