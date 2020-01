Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio/ Niente auguri di Natale e dediche d’amore.. fan in crisi!

Il 2019 di Gigi D’Alessio è stato un anno indimenticabile. Tante le soddisfazioni a livello lavorativo, tante le nuove esperienze televisive e teatrali. Lo ha sottolineato su Instagram, con un messaggio di ringraziamento fatto di varie foto di quest’anno, con colleghi e amici. Tutti tranne lei: Anna Tatangelo. Che la coppia preferisca stare lontana dal gossip, soprattutto dopo quanto accaduto nell’ultimo anno, è cosa nota, eppure in tanti si chiedono il perché questo Natale appena trascorso non abbia visto scatti o la condivisione di momenti insieme. Nessuna dedica ad Anna Tatangelo è apparsa sul profilo Instagram di Gigi D’Alessio, neppure per Natale. Eppure in molti ricordano che, ospite di Mara Venier a Domenica In, il cantante ha ammesso che avrebbe trascorso il Natale in famiglia.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: nessuna dedica social, perché?

Erano tanti i fan che attendevano queste feste per leggere le possibili dediche di Gigi D’Alessio ad Anna Tatangelo e viceversa, eppure nessuno dei due si è esposto sui social. Perché? E come mai non sono apparse storie sul Natale e sulle feste trascorse insieme? Qualcuno pensa al peggio e parla di nuovi problemi per la coppia, che avrebbe dunque non avrebbe trascorso questo periodo insieme. È chiaro che si tratta di supposizioni che non trovano, al momento, alcuna conferma se non la preoccupazione di alcuni fan. Che ci sia davvero aria di crisi per la coppia? O si tratta solo di un’estrema volontà di mantenere il proprio privato lontano dal gossip? Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla coppia.

