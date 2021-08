Anna Tatangelo e Livio Cori stanno insieme/ Video con bacio: non si nascondono più!

Anna Tatangelo e Livio Cori sono una coppia, ormai non ci sono più dubbi. Inizialmente la cantante, dopo la rottura con Gigi D’Alessio, aveva negato il gossip riguardante questo presunto nuovo amore. Eppure gli indizi arrivati poi nelle settimane successive sono apparsi chiare conferme della loro relazione. Like scambiati su Instagram, commenti alle foto con cuori e, ultimamente, anche foto in famiglia. A questo oggi si aggiunge un video che è stata proprio la Tatangelo a pubblicare su Instagram.

Anna Tatangelo/ "Serate estive" con Livio Cori e la famiglia di lui...

Tra le stories pubblicate nelle ultime ore c’è infatti un video in cui la cantante fa un annuncio con la voce di Livio Cori. Il cantante è al suo fianco ed entrambi scoppiano a ridere per la gag organizzata. Poi Livio si avvicina ad Anna e le stampa un grande bacio sulla guancia.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: nuova vita dopo la rottura

Anna Tatangelo e Livio Cori non si nascondono più: il video con tanto di bacio, infatti, non fa che confermare le indiscrezioni degli ultimi mesi. La cantante appare molto felice, sintomo di una relazione che le sta regalando tanto dopo la sofferenza della separazione da Gigi D’Alessio.

Anna Tatangelo e Livio Cori/ Presentazioni ufficiali in famiglia: il padre di lui…

Anche il cantante napoletano, d’altronde, ha definitivamente voltato pagina. Al suo fianco c’è cori, fidanzata di 26 anni più giovane che sta per renderlo di nuovo papà. Il gossip svela infatti che la giovane è incinta ormai da qualche mese e che, per lei, D’Alessio ha lasciato Roma, dove prima viveva con la Tatangelo e suo figlio Andrea, per tornare a Napoli e starle più vicino.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo e il fidanzato Livio Cori/ Gigi D'Alessio come reagito?

© RIPRODUZIONE RISERVATA