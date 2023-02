Anna Tatangelo e Mattia Narducci/ Baci e abbracci davanti al Louvre a Parigi

Anna Tatangelo e Mattia Narducci insieme a Parigi

Anna Tatangelo ha ritrovato l’amore. Dopo la lunga reazione con Gigi D’Alessio (durata 15 anni e da cui è nato il figlio Andrea) e quella con Livio Cori, archiviato lo scorso aprile dopo meno di un anno, la cantante di Sora è stata avvistata – con tanto di servizio fotografico su Chi – a Parigi insieme al modello Mattia Narducci, di dieci anni più giovane. Nei giorni scorsi alcuni dettagli sui rispetti profili social avevano lasciato pensare che i due fosse insieme nella Ville Lumiere: la Tour Eiffel, un drink per due a luci soffuse, la stessa foto della Gioconda al Louvre.

Ora, sulle pagine del settimanale Chi arriva la conferma: Anna Tantangelo e Mattia Narducci hanno passato un romanico weekend a Parigi, poche ore insieme tra i rispettivi impegni. Una serata in un elegante bar rétro, la notte trascorsa in un hotel a cinque stelle vicino agli Champs-Élysées e infine una vista al Louvre.

Chi è Mattia Narducci?

All’uscita del museo, Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono stati avvistati mentre passeggiavano tra gli altri turisti, tenendosi per mano, scambiandosi abbracci e baci. I due si sono poi separati in aeroporto: il modello piacentino è partito per Londra, Anna è tornata a Roma. Anna Tatangelo è da sempre molto riservata sulle questioni di cuore: ricordiamo che la cantante ha ufficializzato dopo mesi la relazione con Livio Cori, finita poco dopo. I primi a notare il giovane modello piacentino sono stati Dolce e Gabbana, poi Brunello Cucinelli, Versace e Giorgio Armani. Narducci è anche testimoniale di Guess: la prima campagna in bianco e nero risale a tre anni fa, con Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna.

