ANNA TATANGELO/ Gli auguri a Gigi D’Alessio per la nipotina, segni di riavvicinamento?

Ci sarà anche Anna Tatangelo sul palco di Battiti Live, la tradizionale manifestazione canora dell’estate che quest’anno nonostante l’emergenza Covid è stata confermata, con i cantanti tenuti “a distanza” per permettere allo show di avere comunque luogo. Proprio in queste ore la cantante sorana ha rivolto un messaggio di auguri al suo storico ex, il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, che è diventato nonno per la nascita di Sofia, figlia di Claudio, a sua volta figlio dell’artista e che ha annunciato la nascita della bambina postando su Instagram uno scatto e scrivendo: “Oggi è il giorno in cui le lacrime bagnano un sorriso grande come la luna. Benvenuta Amore mio, benvenuta Sofia D’Alessio”. E puntuali sono arrivati i “cuoricini“, equivalenti ai like su Instagram, di Anna che nonostante abbia chiuso la lunghissima storia d’amore con Gigi D’Alessio nel 2017, non ha mancato di manifestare affetto e vicinanza per la nascita di Sofia, che ha reso Gigi nonno per la seconda volta.

ANNA TATANGELO SUL PALCO A BATTITI LIVE

Il rapporto tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è rimasto comunque buono anche dopo la separazione, entrambi hanno sempre sottolineato come non possano non rappresentare una parte importante della vita l’uno dell’altra. In una recente intervista la cantante di Sora aveva ricordato come il rapporto che la lega a Gigi D’Alessio, fuori dalla relazione sentimentale, sia rimasto comunque molto solido: “Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”. E gli auguri per la nascita della nipotina confermano questo rapporto positivo. Nel frattempo, in attesa di novità sulla sua vita sentimentale, la carriera canora di Anna Tatangelo va a gonfie vele e la sua presenza a “Battiti Live” sarà una piacevole conferma, essendo una delle artiste maggiormente legate alla manifestazione.



