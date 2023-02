Anna Tatangelo, il nuovo fidanzato è Mattia Narducci?/ Prima foto della coppia

Anna Tatangelo e Mattia Narducci insieme a Parigi?

Nuovo amore per Anna Tatangelo? Archiviata la storia con il rapper Livio Cori, la cantante è stata avvistata a Parigi in dolce compagnia. La Tantangelo ha pubblicato una serie di instagram stories che lasciavano intuire la presenza di un’altra persona accanto a lei: “Ma la Tatangelo ha un nuovo flirt? Sono un paio di giorni che fedo storie e sembra che ci sia un uomo e anche ora a colazione ci sono due vassoi…”, ha chiesto un utente alla sempre ben informata Deianira Marzano, che ha fatto il nome del modello Mattia Narducci. L’influencer ha poi publicato una serie di storie della cantante e del modello realizzate negli stessi posti: solo coincidenza? La Marzano ha poi rivelato di aver ricevuto numerose segnalazioni sulla coppia senza però alcuna conferma.

Chi è Mattia Narducci?

In un’altra storia Deianira Marzano ha scritto: “Lo zio del modello Narducci (a cui il nipote è molto legato) conferma in chat a d una follower che lui pare sia fidanzato con la Tatangelo da 3 mesi. Ovviamente non posto la chat perché è un conversazione privata. Che dire, sono davvero una bella coppia”. Infine l’influencer ha pubblicato la prima foto della coppia: Anna Tatangelo e Mattia Narducci insieme al ristorante, anche se il modello si vede solo di spalle. Originario di Piacenza, Narducci ha sfilato per grandi marchi come Versace, Armani e Dolce & Gabbana. “Grazie di cuore Signor.Armani per la costante fiducia nei miei confronti. Oggi sfilo per la mia prima volta per la prima linea Giorgio Armani, un grandissimo onore e un piacere. Grazie a tutto al team di Armani che oltre a essere dei grandi professionisti sono delle splendide persone”, aveva scritto nel 2019 in occasione della sua prima sfilata per Armani.

