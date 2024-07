Anna Tatangelo e Mattia Narducci: storia al capolinea

Anna Tatangelo e Mattia Narducci si sarebbero lasciati e, stando ad alcune voci di corridoio raccolte dagli addetti ai lavori, non sarebbero rimasti in buoni rapporti. A svelarlo è Deianira Marzano che, insieme ad Alessandro Rosica, ha svelato anche particolari inediti sulla rottura tra la cantante e il modello. Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio e quella successiva con Livio cori, la Tatangelo aveva ritrovato l’amore con il giovane modello con cui ha vissuto, inizialmente, la storia con molta discrezione. Dopo essere usciti allo scoperto, entrambi hanno condiviso diversi momenti insieme mostrandosi molto complici e affiatati.

Oltre ad essersi concessi vacanze e viaggi insieme, la coppia si mostrava spesso anche nella quotidianità della casa della cantante. Da diverse settimane, però, tutto tace. nessun like, nessun contenuto social e rumors sempre più insistenti circa la fine di una relazione sulla quale, tuttavia, entrambi mantengono il più stretto riserbo. Sia la Tatangelo che Mattia Narducci non stanno commentando le varie indiscrezioni. Ad oggi, infatti, da parte di entrambi, non è arrivato alcun annuncio ufficiale sulla rottura.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: vacanze da single per lei, lui starebbe provando a riconquistarla

Dopo essersi concessa un viaggio con il figlio Andrea Disneyland, conclusi per il momento gli impegni professionali, Anna Tatangelo ha deciso di concedersi una vacanza di relax, ma anche di divertimento. La cantante è così volata a Ibiza dove sta sfoggiando il fisico mozzafiato indossando bikini che esaltano le curve. Sempre bellissima e in perfetta forma, la Tatangelo trascorre le sue giornate al mare per poi concedersi cene in compagnia degli amici.

Nessun indizio che faccia pensare anche alla presenza di Mattia Narducci con cui, stando a quello che riportano gli esperti di gossip, sarebbe ormai finita. Secondo Alessandro Rosica, sarebbe stata la cantante a decidere di chiudere la relazione anche se il motivo non è ben chiaro. Secondo Deianira Marzano, inoltre, la rottura non sarebbe stata presa benissimo del modello che starebbe facendo di tutto per provare a riconquistare la cantante.

Quella del modello, tuttavia, potrebbe essere una missione impossibile perché, secondo alcune voci di corridoio riportate dei suddetti esperti di gossip, la Tatangelo non avrebbe alcuna intenzione di provare a risolvere i problemi che l’avrebbero portata a decidere di chiudere la relazione. Inoltre, pare che la scelta di mettere un punto alla storia, abbia incrinato i rapporti tra i due che, ad oggi, non sarebbero rimasti in buoni rapporti.

La rottura tra i due, tuttavia, resta un mistero: fino a poche settimane fa, la coppia si mostrava serena e felice sui social. Poi lo stop ai contenuti social e le successive indiscrezioni sulla rottura. La Tatangelo, dunque, a 37 anni, è nuovamente single: conclusa l’importantissima storia con Gigi D’Alessio, la cantante non è ancora riuscita a trovare il suo principe azzurro.

D’Alessio, invece, ha da tempo una storia con Denise esposito che l’ha reso nuovamente papà prima con la nascita di Francesco e poi con quella di Ginevra, venuta al mondo poche settimane fa. La Tatangelo, innamorata del figlio Andrea, riuscirà a trovare l’anima gemella per poter realizzare il sogno di allargare la famiglia? Per il momento, si gode l’estate, gli amici, il figlio, la famiglia e il lavoro e chissà che proprio l’estate non le porti un nuovo amore.