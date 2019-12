ANNA TATANGELO FIDANZATA GIGI D’ALESSIO/ “Sono rimasta sola e al buio…”

Anna Tatangelo, giovane fidanzata di Gigi D’Alessio, è una delle cantanti e delle donne più apprezzate d’Italia. Le sue qualità canore e la sua bellezza sono inconfutabili, fuori discussione, tanto che su Instagram sono migliaia i followers che seguono il suo profilo, interagendo quotidianamente con lei anche mediante le dirette video che l’artista ciociara ogni tanto propone. Ebbene, proprio sul social network sopra menzionato, la consorte di D’Alessio ha raccontato la disavventura in cui è incappata sabato 28 dicembre. Si è trovata sola e al buio, testimoniando con il suo smartphone l’accaduto. Il motivo? È rimasta chiusa fuori dalla propria abitazione. Non si sa se si sia chiusa la porta alle spalle dimenticando di prendere con sé le chiavi o se vi sia un’altra ragione alla base dell’episodio: fatto sta che Anna ha contattato un ragazzo di nazionalità straniera, rivelatosi davvero un valido aiutante. È stato infatti capace di arrampicarsi fino al tetto, presumibilmente nel tentativo di raggiungere una finestra aperta, introdursi in casa e aprire la porta d’ingresso alla proprietaria. Un contrattempo a lieto fine, dunque, per la “ragazza di periferia”, così soprannominata sfruttando il titolo di una sua canzone di successo.

ANNA TATANGELO: LE CURIOSITÀ SVELATE AI FAN

Come anticipato in precedenza, Anna Tatangelo è solita rispondere attraverso alcuni filmati pubblicati su Instagram alle domande dei suoi followers. È accaduto anche nelle scorse ore, mentre la cantante si trovava in auto e si dirigeva alla volta della Puglia. Di fronte alla videocamera del proprio smartphone, l’artista ha rivelato che la parte del corpo che più ama sono i suoi denti, mentre il suo carattere, a suo dire, “è pieno di difetti. Pregi? Meglio se me li elencate voi”. Ha affrontato anche quesiti di carattere quotidiano (“Non sopporto le persone che pensano di aver capito tutto della vita e poi, in verità, non hanno capito nulla”), rivelando poi che non la spaventa pensare a come sarà fra un decennio: “Ho passato la mia adolescenza a preoccuparmi troppo del futuro e non mi sono goduta il presente. Non voglio più farlo”. La sua canzone preferita e simbolo della sua vita? “‘Ogni volta’, di Vasco Rossi”. Infine, la fidanzata di Gigi D’Alessio ha confidato che accetterebbe “un appuntamento stupidissimo e divertente, purché lo sia” e ha ricordato a tutti un motto da serbare gelosamente e, possibilmente, divulgare alle persone alle quali teniamo di più: “Le cose falle con passione o non farle per niente”.

