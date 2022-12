Anna Tatangelo, nuovo fidanzato?/ “Particolarmente radiosa, forte simpatia per…”

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato?

Anna Tatangelo ha un nuovo amore? Secondo quanto rivela il settimanale Diva e Donna, la cantante sarebbe particolarmente radiosa in questo periodo nonostante i lutti degli ultimi mesi. Ricordiamo che la Tatangelo, nel giro di pochi mesi, ha perso prima la madre e poi il nonno. Sembra, però, che abbia iniziato a frequentare un nuovo uomo: “Anna Tatangelo in questo periodo è particolarmente radiosa. C’è chi dice che frequenti un nuovo cavaliere per cui nutre una forte simpatia”, si legge sulla rivista edita da Cairo Editore. Chi è il misterio cavaliere? Al momento nessuno nome o altro dettaglio. Dopo la separazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo ha avuto una relazione con il rapper Livio Cori, durata un paio di anni.

Un Natale al sud/ Su Canale 5 il film con Massimo Boldi

Gigi D’Alessio pensa al matrimonio con Denise?

Mentre Anna Tatangelo sembra aver ritrovato serenità accanto a un misterioso uomo, il suo ex compagno Gigi D’Alessio è pronto a fare il grande passo con la fidanzata Denise Esposito. Sempre il settimanale Diva e Donna ha di recente annunciato la decisione del cantante di convolare a nozze, notizia mai confermata né smentita dai diretti interessati. Per Gigi sarebbe il secondo matrimonio, dopo quello con Carmela Barbato durato dal 1986 al 2014. Con la prima moglie, Gigi ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, noto come LDA. D’Alessio e Denise, 26 anni di differenza, si sono conosciuti a Capri e fanno coppia da febbraio 2021: il 24 gennaio 2022 sono diventati genitori di Francesco (quinto figlio per il cantante). Ricordiamo che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono stati insieme 12 anni e hanno avuto un figlio, Andrea, ma non si sono mai sposati.

LEGGI ANCHE:

Anna Tatangelo, morto il nonno Domenico Vinci/ Un mese dopo la morte della madreStefano De Martino e Anna Tatangelo, siparietto hot in tv/ "Tira fuori la lingua..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA