Anna Tatangelo sexy a Star In the Star/ Giudici stregati dalle sue gambe!

Anna Tatangelo affianca il finto Michael Jackson a Star in the Star, aprendo la puntata finale del programma con una frizzante You Make me Feel. La showgirl ruba la scena al concorrente, ammaliando i giurati con le sue movenze sexy. Anna Tatangelo subito al centro delle attenzioni con le sue curve e le sue gambe slanciate, che il comico Pucci ammette di guardare per tutto il tempo. Dunque la showgirl partenopea si conferma ancora una volta una vera bomba sexy. La sua esibizione mette d’accordo tutti i giurati, anche Marcella Bella che ne sottolinea però le doti vocali.

Anna Tatangelo, siparietto bollente nella finale di Star in the Star

Così tra movenze sensuali e voce, Anna Tatangelo trasforma la prima parte della finale in un siparietto bollente. E sui social, ovviamente, il suo nome è chiacchieratissimo, anche se questa volta non ha fatto nulla per apparire provocante e maliziosa. Semplicemente lo è stata. Applausi a scena aperta pure da parte del pubblico presente in studio, che perde la testa per una Tatangelo in gran forma. Il suo sex appeal, ancora una volta, ha lasciato tutti a bocca aperta.

