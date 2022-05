Anna Tatangelo, torna il sereno con Livio Cori?/ Avvistati insieme ai Quartieri Spagnoli

Anna Tatangelo, torna il sereno con Livio Cori?

Dopo essere stata al centro del gossip per via di una presunta rottura con Livio Cori preannunciata da Chi magazine, Anna Tatangelo torna a far parlare di sé. Il motivo? A quanto pare, stando a quanto riprende il rotocalco di cronaca rosa Diva e donna, Anna Tatangelo e Livio Cori potrebbero essere tornati a fare coppia fissa, dal momento che i paparazzi della fonte hanno immortalato i due artisti mentre erano insieme a Napoli, città d’origine del cantante. Stando a quanto documentato dal noto rotocalco Anna si è ritagliata un weekend in totale relax insieme all’ultimo fidanzato (con cui lei ha voltato pagina in amore dopo la lovestory naufragata con Gigi D’Alessio) nell’appartamento di Livio, che risiede ai Quartieri Spagnoli.

Così come trapela dall’esclusiva paparazzata di Diva e donna, Anna e Livio si sono intrattenuti insieme in un momento di intimità e in queste circostanze sono stati immortalati mentre apparivano sereni e sorridenti, a distanza di quasi un mese dall’inizio della loro tanto chiacchierata rottura. Tirerebbe quindi aria di sereno, ora, tra i due artisti dopo il sospetto naufragio di coppia, che ad oggi i due diretti interessati non hanno confermato né smentito ai media.

Sempre stando a quanto rende noto la fonte di gossip, secondo cui Anna Tatangelo e Livio Cori avrebbero deciso di gettarsi alle spalle la loro crisi d’amore, la cantante di Sora avrebbe concesso una seconda chance allo scugnizzo napoletano con un ultimatum: “I patti sono chiari: ai suoi sogni di gloria in tv lui deve anteporre la fidanzata. E Livio, davanti allo sguardo di Anna, ha detto sì”. Solo di recente Livio Cori si è lasciato andare ad uno sfogo via social, occasione in cui ha esortato i fan e non, quindi il popolo del web in generale, a non credere fedelmente a tutti i gossip che circolano e a verificarli. Anna Tatangelo passava per la prima volta alla storia del gossip per l’inizio della storica lovestory con Gigi D’Alessio. Poco più che maggiorenne l’ex vincitrice di Sanremo Giovani avviava in passato una relazione con il cantante di Mon amour che, all’epoca, era separato e con tre figli, tra cui Luca D’Alessio in arte LDA (che ora scala le classifiche di vendita, dopo Amici 21).

