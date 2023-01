Anna Valle: “Volevo fare l’astronauta”/ “Ho un taccuino su cui appunto sms d’amore”

Anna Valle, a “Oggi è un altro giorno”, ha confessato alla padrona di casa Serena Bortone che da bambina sognava di andare nello spazio: “Ero molto piccola, volevo fare l’astronauta – ha rivelato l’attrice –. Mi hanno sempre affascinato le stelle, la Luna, l’assenza di gravità. Sentirsi fluttuante, con i piedi non ben piantati per terra, non mi dispiaceva. Io in qualche intervista del passato mi sono definita un aquilone che ha un filo ed è a terra, ma mi sento anche nell’aria. Fare l’attrice in qualche modo è anche questo. Vivo ogni momento con tutta me stessa”.

Nel prosieguo del programma di Rai Uno, Anna Valle ha ricordato Raffaella Carrà: “Con lei mi sentivo molto a mio agio, era una persona molto empatica. La capacità di entrare in relazione con l’altro fa la differenza”. Fabrizio Frizzi, invece, “era proprio un amico. A Miss Italia sapevamo che era una persona che poteva ascoltarti, in caso di bisogno”. Anna Valle quindi ha svelato di avere un taccuino rosso in cui ha trascritto tutti i messaggi d’amore che suo marito le inviava sul cellulare via sms: “Quello a cui sono più legata è ‘Sei tu tutto ciò che voglio'”.

