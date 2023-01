Buzz Aldrin si è sposato a 93 anni/ È il secondo astronauta che sbarcò sulla Luna

Buzz Aldrin, l’unico astronauta della missione Apollo 11 ad essere ancora in vita, si è sposato all’età di 93 anni con la dottoressa Anca Faur di 63 anni. È il quarto matrimonio per l’uomo che può vantarsi di essere stato il secondo astronauta ad avere messo piede sulla Luna. Il 20 luglio 1969, infatti, era insieme a Neil Armstrong, morto nel 2012, e Michael Collins (che era al comando della navicella spaziale), morto nel 2021, al momento del celebre sbarco. Dopo avere lasciato la NASA nel 1971, adesso si gode la meritata pensione ed anche le nuove nozze.

La cerimonia, come riportato da SkyTg24, è stata molto intima e si è svolta a Los Angeles, sotto gli occhi di pochi parenti e amici della coppia. L’unione civile, è arrivata dopo una storia d’amore di diversi anni. L’astronauta, infatti, aveva messo fine al suo ultimo matrimonio nel 2012. In passato è stato sposato con Joan Archer, Beverly Van Zile e Lois Driggs Cannon.

Buzz Aldrin si è sposato a 93 anni: l’annuncio dell’astronauta

Ad annunciare il lieto evento è stato Buzz Aldrin stesso sui social network: la data scelta per le nozze non è stata casuale, dato che l’astronauta si è sposato proprio nel giorno del suo compleanno, in cui ha compiuto 93 anni.

“Nel giorno del mio 93esimo compleanno sono felice di annunciare che il mio amore di lunga data, la dottoressa Anca Faur, e io ci siamo sposati”, ha scritto su Twitter il diretto interessato. A corredo del breve messaggio anche una foto del momento dello scambio delle fedi tra lui e Anca Faur, la moglie che ha 63 anni, è un ingegnere chimico e ricopre anche l’incarico di vicepresidente esecutivo della Buzz Aldrin Ventures. “Ci siamo uniti in matrimonio in una piccola cerimonia privata a Los Angeles e siamo emozionati come adolescenti in fuga”, ha concluso.

