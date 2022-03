Anna, vittima di stalking: “Attivato Codice Rosso”/ “Dopo 30 denunce e 3 anni horror”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, sono stati forniti aggiornamenti nella mattinata di mercoledì 9 marzo 2022 sulla vicenda che vede coinvolta la signora Anna, vittima di stalking da tre anni a questa parte. Ad assillarla è un uomo ossessionato da lei e che in passato ha addirittura tentato di strangolarla e l’ha seguita al supermercato e in qualsiasi suo spostamento, venendo colto tre volte in flagranza di reato. Eppure, sono serviti 36 lunghi mesi, vissuti nel terrore più totale, prima che si giungesse a un provvedimento.

Come ha sottolineato Anna, ieri “sono stata oltre due ore e mezza in Questura e si è finalmente aperto lo spiraglio tanto atteso. Hanno attivato il Codice Rosso. Sono stati splendidi umanamente e professionalmente, non hanno tralasciato nulla e sono molto contenta. Chiedo solo una cosa: in questi tre anni e mezzo perché non è stato fatto questo? La mia rabbia sta tutta qui”.

ANNA, VITTIMA DI STALKING. PARLA LA CRIMINOLOGA: “SPERIAMO DI AVERE AL PIÙ PRESTO NOTIZIE IMPORTANTI DA COMUNICARE”

In relazione alla vicenda di Anna, vittima di stalking in Campania da parte di un uomo, ha preso la parola a “Storie Italiane” Antonella Formicola, criminologa che ha seguito il suo caso da vicino e che è sempre stata presente alle dirette televisive a cui ha partecipato la donna: “Finalmente Anna si sente tutelata, per la prima volta ha visto accanto a sé delle persone con una volontà determinata di tenderle una mano, di aiutarla – ha commentato con gli occhi pieni di gioia –. Ci aspettiamo adesso che vengano fatti i passi giusti per aiutare questa donna, che io definisco viva per miracolo”.

E, ancora: “Anche per noi legali è stato davvero complicato capire come approcciare ad Anna, così psicologicamente provata, martoriata. Oggi la vedo più serena e speriamo di avere al più presto notizie importanti da potervi comunicare”.



