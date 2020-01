Anna Wolf, chi è la fidanzata di Andrea Denver?/ Modella e “sosia” di Chiara Ferragni

Si chiama Anna Wolf ed è la fidanzata americana di Andrea Denver. La giovane e bellissima modella ha 23 anni e sembra la sorella minore di Chiara Ferragni. Di lavoro sfila in passerella e la sua vita privata si divide tra New York e Miami. E mentre il fidanzato si trova nella Casa del Grande Fratello Vip, lei cerca di stare lontana da Instagram e di mantenere altissima la privacy sulla sua vita. I due stanno insieme da circa un anno e mezzo e, proprio Denver ne ha parlato tra le quattro mura della residenza più spiata di Cinecittà. “Ci siamo separati due volte. È un tira e molla. Stiamo insieme da un anno e mezzo. Gli ultimi mesi li abbiamo fatti separati. Io ero a New York, lei nel suo paese con i suoi genitori. Adesso stiamo assieme. Il problema è la differenza di età. 5 anni, sembrano pochi, ma si fanno sentire. Ha un po’ di insicurezza, la distanza, il fatto di vivere all’estero”, ha raccontato.

Anna Wolf, chi è la fidanzata di Andrea Denver?

La storia d’amore tra Anna Wolf e Andrea Denver sembra proseguire bene anche se non sono mancati i momenti di crisi, tira e molla compreso. “Dopo la mia esperienza all’interno del GFVip vorrei tornare a vivere in Italia (ora vivo negli States, ndr). Quello è il più grande problema. Lei ama l’Italia ma ha paura di lasciare la sua famiglia, vorrebbe restare in America. Questa è un’esperienza che mi dà la possibilità di mettermi in gioco e convivere con persone. Sono una persona che vive da sola, ho i miei spazi”, ha raccontato ancora il modello. Come andrà a finire tra di loro? Come ben sappiamo, la Casa è uno spazio che aiuta particolarmente a riflettere anche se il modello, sembra non avere intenzione di creare alcuna storia.

