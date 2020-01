Rita Rusic e Andrea Denver/ Storia d’amore prima del GF Vip: “Relazione finita per..”

Andrea Denver, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha già scatenato gossip e le prime gelosie. Nella diretta tenutasi ieri, il modello ha scoperto le dichiarazioni di Elisa De Panicis che ha avuto con lui un flirt in passato. L’influencer ha infatti alluso ad una vicinanza sospetta di Andrea a Rita Rusic, appellandolo per giunta “il suo cagnolino”. Per difendersi, Denver ha chiarito che quella con Elisa è stata una storia breve, fatta di soli “4 rapporti intimi in tutto“. Un chiarimento tuttavia parziale, visto che la questione riguardante il rapporto con la Rusic non è stata poi approfondita. A farlo però ci ha pensato il giornalista Alberto Dandolo che, nel nuovo numero del settimanale Oggi, lancia un gossip molto piccante che riguarda proprio il modello.

Rita Rusic e Andrea Denver, relazione prima del Grande Fratello Vip

“Tra i protagonisti del Grande Fratello Vip c’è il modello italiano Andrea Denver, ragazzo tutto muscoli assai apprezzato da molte ricche signore del jet set internazionale.” si legge sul settimanale, e ancora – “In pochi sanno che anche la sua collega di reality Rita Rusic in passato ha avuto una breve ma appassionata relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria“, ha raccontato Dandolo. Il gossip delle ultime ore viene dunque confermato da questa indiscrezione, che sembrerebbe insomma confermare anche quelli che sono stati i sospetti di Elisa De Panicis nella Casa. Che questa passione tra Denver e la Rusic possa riscoppiare nella Casa del Grande Fratello Vip nel corso delle prossime settimane?

