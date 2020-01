Anna Wolf, fidanzata Andrea Denver/ Sorpresa al Grande Fratello Vip? Sui social…

È bellissima, fa la modella e per molti assomiglia tantissimo a Chiara Ferragni: lei è Anna Wolf ed è, tra le tante cose, anche la fidanzata di Andrea Denver. Nonostante nelle ultime settimane si sia a lungo parlato della sua relazione con Elisa De Panicis, la verità è che nel cuore di Denver c’è proprio lei, Anna. E da quando la notizia è diventata nota a tutti, i fan del Grande Fratello Vip attendono proprio di vedere la modella fare il suo ingresso nella Casa per una sorpresa al suo fidanzato, cosa che inoltre potrebbe accadere proprio questa sera che è in nomination.

Anna Wolf e Andrea Denver, una relazione fatta di alti e bassi

“Anche se fossi single, non mi metterei fare cose che non si devono fare cose davanti alle telecamere. – ha detto al Grande Fratello Vip Andrea Denver – Sono un piacione e mi piace flirtare, ma non farei mai queste cose. Sono l’ultima persona che farebbe una roba del genere, non ho bisogno di fare porcherie sentimentali”, ha sostenuto il modello, confermando di essere legato alla modella americana Anna Wolf. I due stanno insieme dal 2018, in una relazione tuttavia fatta di alti e bassi. La vedremo questa sera entrane nella Casa? Forse Alfonso Signorini riuscirà davvero a stupire Denver!

