Annachiara Zoppas, fidanzata Vittorio Brumotti/ Natale a Dubai in due e…

E’ stato un Natale lontano da tutto e da tutti per molte famiglie italiane e allora perché non approfittarne per passarlo in vacanza? Deve essere stata questa l’idea di Annachiara Zoppas e del fidanzato Vittorio Brumotti che hanno avuto modo di mostrarsi a Dubai in queste ore tra camere di hotel in versione maxi, piscine e spiagge mozzafiato. Lei stessa ha annunciato il viaggio sui social mostrando la finestra del suo aereo e poi ha immortalato il fidanzato davanti alla porta dell’ascensore per mostrare che sono ancora insieme ma senza mai rinunciare all’attività fisica che i due tanto adorano e praticano. Sicuramente è questo uno dei punti cardini del loro rapporto nato quasi per caso dopo un incontro al Vinitaly, salone Internazionale del vino e dei distillati. I due non solo stanno insieme ormai da quel momento iniziando una convivenza felice ma penserebbero al matrimonio e mettere su famiglia.

Chi è Annachiara Zoppas, fidanzata Vittorio Brumotti?

La stessa figlia di Enrico Zoppas, il noto imprenditore, ha svelato alle pagine di Oggi che la loro storia è nata per una serie di coincidenze anche perché lei non guarda la televisione e quindi non conosceva il folle Vittorio Brumotti di Striscia la Notizia ma quando lo ha visto ha subito esclamato: “Ma chi è quel figo pazzesco? Non avevo mai provato un sentimento così potente. E anche se ci conosciamo da poco e sembriamo diversissimi, abbiamo molte affinità”. Ma chi è Annachiara Zoppas? Classe 1992 è figlia del presidente del gruppo San Benedetto e di una modella cecoslovacca. Sin da piccola ha imparato a parlare italiano, inglese e francese, ha studiato presso la Regent’s University London e adesso lavora presso il gruppo San Benedetto, anche se non sappiamo quale mansione ricopra, prossimo passo le nozze con Vittorio Brumotti?



