Annalisa Scarrone è il nome completo della cantante, classe 1985, Annalisa che – fino a quest’estate, e a partire dalla sua ultima apparizione al Festival di Sanremo – ha ipnotizzato gli ascoltatori con il brano Sinceramente. Dopo Storie Brevi, realizzato in collaborazione con l’amico e collega Tananai, la Madrina del Pride del 16 giugno scorso, Annalisa ha intonato la sua Bellissima (2023), dedicandola a tutti coloro che hanno tinto d’arcobaleno, per l’occasione, le vie e le piazze della Capitale. Dopo essere stata accostata a Raffaella Carrà da Vanity Fair, la vena pop di Annalisa ha continuato a sconfinare senza limiti negli ambiti del sociale, dimostrando come la cantante non sia soltanto impegnata a coltivare la propria passione per la musica, quanto anche ad agire Senza Riserva, proprio come il titolo della sua prima canzone di successo, per il bene della collettività. Il singolo Senza Riserva, della cantante impegnata nell’attivismo pop, risale al 2012, esattamente due anni dopo la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

Oltre all’attivismo, Annalisa – prima di divenire una cantante di successo – ha concluso il suo percorso accademico laureandosi presso la Facoltà di Fisica dell’Università di Torino. Non è, allora, forse un caso che la cantante, in un’intervista rilasciata a Che Tempo Che Fa quest’anno, abbia ricordato quali possano essere le intenzioni di un’artista quando desidera mettersi in gioco. Divertitisi è certamente parte dell’esperienza ma, soprattutto: “quando una cosa ti piace, ti diverti, ce la metti tutta e con rispetto cerchi di fare una cosa bella”. Infine, sempre quest’anno, ospite a RTL 102.5 Annalisa ha raccontato un aneddoto, poco noto, su un’abitudine che coltiva da quando ideò il suo pezzo Indaco Violento (2023). “In studio avevo questa felpa”, racconta Annalisa descrivendo quel momento passato e indicando il capo d’abbigliamento – dello stesso colore lilla con sfumature celesti, poi rintracciabile nel videoclip del brano – che indossava, in quel momento, nel presente, durante l’intervista. Anche stavolta, quindi, non è un caso se indossa sempre, da allora, la stessa felpa nelle occasioni importanti, ma, come dice, “ci sarà una ragione”.