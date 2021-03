Annalisa e Sara, ex moglie e figlia Marco Tardelli/ “Ottimi rapporti adesso ma..”

Da anni ormai Marco Tardelli è felicemente fidanzato con la giornalista di La7 Myrta Merlino ma anche lui nel suo passato ha lasciato qualcuno di importante, la sua prima moglie, Alessandra. Proprio dal rapporto con lei è nata la sua amata figlia Sara ed è per questo che, nonostante la fine del loro matrimonio, i due hanno avuto sempre un rapporto civile e d’affetto per non far pesare sulla bambina il loro addio. Sara Tardelli non è più quella bambina, adesso è una donna in carriera, una giornalista, una scrittrice e anche una mamma che mai h avuto qualcosa da recriminare a suo padre, anzi, insieme hanno scritto addirittura un libro sulle sue peripezie. Lei stessa ha avuto modo di approfondire la sua figura sportiva fondamentale per la storia del calcio italiano nel libro Tutto o Niente.

Annalisa e Sara, ex moglie e figlia Marco Tardelli, chi sono e cosa fanno nella vita?

Nel corso delle interviste che ha rilasciato in tv, Sara Tardelli ha affermato di amare il padre e che non è motivo di imbarazzo o di attriti il fatto che sia un seduttore e ammirato. Tre anni fa, durante un’ospitata nel salotto televisivo de La Vita in Diretta, la giornalista ha addirittura rivelato che il padre le ha sempre dato ragione di essere “fiera di lui”. Sara Tardelli non è figlia unica visto che l’ex calciatore, classe 1954, ha avuto un altro figlio, Nicola, nato dalla sua relazione con la giornalista Stella Pende. I due fratelli hanno 12 anni di differenza ma questo non ha scalfito l’equilibrio della loro famiglia allargata di cui adesso fa parte anche Myrta Merlino.



