Myrta Merlino, compagna Marco Tardelli/ Foto, “Ecco come ci siamo conosciuti”

Myrta Merlino, la compagna di Marco Tardelli, ha dei forti dubbi sul Recovery Fund. La proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Europea per un totale di 172 miliardi di euro destinati all’Italia, di cui solo 82 a fondo perduto. “Tutto magnifico ma c’è un ma“, ha scritto sui social la conduttrice de L’aria che tira, “a Bruxelles e a Roma dobbiamo giocarci le nostre carte: dimostriamo di essere un Paese unito che non spreca soldi e che non litiga. Poi, incrociamo le dita e… speriamo che ci credano“. Sul fronte sentimentale, la Merlino ha già rivelato come ha conosciuto il compagno Marco Tardelli: “Siamo amici da sempre. Mi è sempre stato simpatico”, ha detto tempo fa a Il Corriere della Sera, “poi, la vita ha più fantasia di noi. Ha fatto nascere qualcosa di nuovo in un periodo orribile”. Senza dimenticare l’idea, un po’ folle e forse romantica, che sia stata la madre Annamaria Palermo a far sì che finisse in buone mani. I due sono innamorati: non ci sono dubbi. Sui social non mancano le dichiarazioni d’amore della presentatrice, come è avvenuto qualche giorno fa. “La voce del mare parla all’anima“, scrive su Instagram. Nella foto, i due si guardano teneramente negli occhi, abbracciati e sul punto di darsi un bacio, mentre camminano sulla spiaggia. Clicca qui per guardare la foto di Myrta Merlino e Marco Tardelli.

Myrta Merlino, compagna Marco Tardelli: chi è Domenico Arcuri?

Il gossip non manca quando si parla di Myrta Merlino, conduttrice applaudita e condannata allo stesso tempo e compagna di Marco Tardelli. Lo dimostra la decisione di Dagospia di andare a ricercare fra i congiunti della Merlino o meglio del commissario che il premier Giuseppe Conte ha scelto per la Fase 2. Si tratta di Domenico Arcuri, l’ex compagno della Merlino e il padre della figlia Caterina. E poi ci sono i due figli del compagno ad allargare ancora di più la famiglia, Sara e Nicola. La prima, giornalista, è nata dal matrimonio fra l’ex campione del mondo e l’ex moglie Alessandra, mentre il secondo dall’ex fidanzata Stella Pende, a sua volta giornalista. Secondo le malelingue, sarebbe questo il motivo per cui la conduttrice si è concentrata così tanto sulla Fase 2 all’interno della sua trasmissione. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Marco Tardelli sarà invece uno degli ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie a Non mollare mai – Storie Tricolori. E a proposito di Fase 2 non si può dimenticare quella foto apparsa sul settimanale Oggi che immortalava la Merlino e Tardelli a spasso per la città a fare la spesa. Non è stato semplice per loro vivere la quarantena, visto che abitano in due case separate. L’incontro ‘casuale’ però c’è stato e il merito è del supermercato in cui rifornirsi di generi alimentari. Nessun mistero però. La stessa conduttrice aveva già rivelato di aver adottato questo stratagemma pur di vedere il compagno. “Tenendo le distanze di sicurezza, per strada”, aveva specificato prima che i paparazzi li beccassero sul fatto.

Foto, “la voce del mare parla all’anima”





