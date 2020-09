Annalisa/ “Fidanzato? C’è, ma preferisco non dire chi è!”

Annalisa è fidanzata? È una domanda che i fan della cantante spesso si sono posti in questi anni. Nella vita dell’artista c’è effettivamente qualcuno di speciale ma lei preferisce che rimanga molto lontano dai riflettori, così come la sua vita privata. Lo ha ammesso anche nel corso di una recente intervista rilasciata a Vanity Fair. “Una persona speciale nella mia vita? Sì, c’è. Però io sono molto riservata e mi piace conservare la verità delle mie relazioni.” ha raccontato la cantante, aggiungendo che “Anche la famiglia e gli amici sono il mio posto sicuro, che voglio tenere per me”. Se sulla vita privata è molto riservata, Annalisa si sbottona su se stessa e la cura del suo corpo.

Annalisa: “Mi impegno per avere un bell’aspetto”

“Mi impegno molto per avere un bell’aspetto, perché per me non è facile restare in forma. Devo darmi da fare, cerco di mangiare bene, anche se sono svogliata”, ha ammesso Annalisa nel corso dell’intervista a Vanity Fair. Tiene ad essere in perfetta forma, eppure la cantante ha voluto però chiarire che “Io lo faccio per me: se non mi piaccio non sto bene. Voglio essere la versione migliore di me stessa”. Questa sera, 22 settembre, la ritroviamo su Italia 1 sul palco di Battiti Live 2020 Compilation.



© RIPRODUZIONE RISERVATA