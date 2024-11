Tutto su Annalisa e il marito Francesco Muglia: ecco come si sono conosciuti

Forse non tutti sanno che il cuore della cantante savonese Annalisa batte per Francesco Muglia, diventato suo marito due estati fa dopo una frequentazione di alcuni anni. Francesco ha quarantatré anni, è di Padova ma vive stabilmente a Genova essendo impegnato con Costa Crociere. Proprio a bordo di una delle navi Costa, sarebbe avvenuto il primo incontro tra la cantante e il brillante marketing manager, in occasione di un’ospitata dell’artista savonese.

Annalisa, chi è la cantante/ Amici, la laurea in fisica e il successo: "Ho un particolare rito scaramantico…"

Da oltre un anno ormai, Annalisa e Francesco sono felicemente sposati, anche se lei sembra molto protettiva nei confronti del compagno e gelosa della propria privacy. Difficile infatti vederli insieme pubblicamente, anche se nelle interviste lei si racconta senza troppi filtri. “Non era un mio fan prima di conoscerci”, ha detto in un’intervista a Repubblica.

Speciale Amici, anticipazioni registrazione 28 ottobre/ Amoroso fa piangere Silvia Toffanin, Andreas spiazza

Annalisa e la storia d’amore con Francesco Muglia: “Quando ci siamo incontrati non sapeva di me…”

“Non mi conosceva così bene, sapeva della mia esistenza, ma non era informato nel dettaglio”, riferisce Annalisa a proposito della sua storia d’amore con Francesco. “Il nostro è stato un incontro privo di filtri. Sono felice di questo, perché mi sembra di poter scrivere una storia senza pregiudizi”, ha detto la cantante. I due si sono sposati dopo alcuni anni di frequentazione, con una cerimonia da sogno in riva al mare.

Un evento riservato agli amici più stretti e blindato ai più curiosi. Di quel giorno, infatti, si sa davvero pochissimo, ma basta osservare lo sguardo di Annalisa per capire che con Francesco al suo fianco ha trovato la serenità. Anzi, qualcosa che vale molto più della serenità: il vero amore. Tra i due sembra proseguire tutto per il meglio dopo il matrimonio e alla coppia non possiamo far altro che rivolgere i nostri migliori auguri.

CESARE CREMONINI, ANNALISA E TANANAI/ Quando la musica va in cerca di un amore vero