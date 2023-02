Annalisa Minetti: “A Sanremo cercavo sempre whisky da bere”/ “Palco fa paura”

Annalisa Minetti, ospite di “Unomattina in Famiglia” in occasione della puntata di oggi, domenica 12 febbraio 2023, ha commentato il Festival di Sanremo appena concluso, il quarto svoltosi sotto la conduzione e la direzione artistica di Amadeus. La cantante e sportiva si è soffermata in particolare su quanto è andato in scena sul palco del teatro “Ariston” nella serata di venerdì 10 febbraio, quella dedicata alle cover: “Personalmente è una delle serate che preferisco, perché in quella circostanza il cantante si diverte moltissimo nella scelta del brano e nel comporlo con qualcuno che possa dargli visibilità vocale, anche in base alle sue caratteristiche”.

E poi, ha aggiunto Annalisa Minetti, “c’erano veramente tutti: Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Elisa… È bello vedere quanto Amadeus sia stato capace di portare i grandi big italiani sul palco di Sanremo, prima ancora che gli artisti internazionali. A tal proposito, dico che i Depeche Mode non mi sono piaciuti, mentre per me i Black Eyed Peas sono promossi”.

ANNALISA MINETTI: “IL PALCO DI SANREMO FA SEMPRE PAURA”

Successivamente, a “Unomattina in Famiglia”, Annalisa Minetti ha risposto a una precisa domanda: come si giustifica il fatto che molti degli artisti in gara al Festival di Sanremo 2023 abbiano cantato meglio la seconda serata rispetto a quella del debutto? “Il palco di Sanremo fa paura e non c’è carriera che possa limitare quell’emozione e quello stress – ha replicato Minetti –. Io canto anche in America, non ho paura di niente, ma quando c’è Sanremo inizio a chiedere se ci sia in giro del whisky o qualcosa che mi possa stordire. Su quel palco non ricordi le parole un secondo prima di cantare: è il terrore, è il panico totale”.

In riferimento a questo aspetto, ha concluso Annalisa Minetti, la prima sera “Giorgia – che non ha niente da dimostrare a nessuno – aveva una voce molto stretta in gola e affaticata, come se stesse combattendo contro l’emozione. I veri vincitori, va detto, sono stati Leonardo De Amicis e l’orchestra, che hanno aiutato i cantanti tantissimo”.











