Annalisa Minetti è nata il 27 dicembre 1976 a Rho, nel corso della sua carriera è riuscita a conquistare un grande successo non solo nel mondo della musica ma anche in quello dello spettacolo e dello sport. Iniziò a studiare danza quando aveva solamente dodici anni, per ben dodici anni si è dedicata alla danza classica dopodiché ha iniziato a manifestare una grande passione anche per la musica, diventando col tempo una nota e apprezzata cantautrice. Nel 1994 ha fatto il suo debutto in televisione partecipando su Italia Uno a ‘Karaoke’, l’anno successivo è approdata nella categoria delle ‘Nuove Proposte’ del Festival di Sanremo con il gruppo Perro Negro, però furono eliminati.

Grazie alla sua incantevole bellezza per anni ha lavorato anche come modella, si aggiudicò la vittoria del concorso di bellezza ‘Miss Lombardia’ e nel 1997 si è classificata settima a ‘Miss Italia’. L’anno dopo con il brano ‘Senza te o con te’ ha partecipato al Festival di Sanremo, vincendo non solo nella sezione Giovani ma anche in quella Campioni. Tantissimi sono i successi che ha conquistato nel corso della sua carriera, nel 2005 è tornata sul palco dell’Ariston in coppia con Toto Cutugno, i due si aggiudicarono il secondo posto. Annalisa Minetti ha una grande passione anche per lo sport, infatti è un’atleta paralimpica, ma ha ricoperto anche i panni di conduttrice e autrice televisiva, scrittrice, doppiatrice e attrice.

Quando aveva solamente diciotto anni Annalisa Minetti mentre studiava per la patente di guida ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta che in poco tempo ha cambiato la sua vita. La cantautrice è malata di retinite pigmentosa e degenerazione maculare, patologie che in modo graduale le hanno fatto perdere la vista. Ha smesso di vedere quando aveva 21 anni, ha perso anche la percezione delle ombre all’età di 36 anni. In una passata intervista rilasciata a Verissimo ha ammesso che non pensava che fosse così doloroso, però ha sofferto moltissimo quando il dottore le ha detto che non avrebbe più percepito nemmeno la luce. Ciò che più di tutto la fa stare male è il fatto di non poter vedere come sono fatti i suoi figli.

Nonostante sia stato difficile Annalisa Minetti quando ha scoperto di essere malata ha accettato le patologie che l’hanno portata alla cecità e non si è mai arresta, la sua infatti è stata una vita intensa fino ad ora e ha conquistato non pochi successi e traguardi. Nel 2012 alle para Olimpiadi di Londra nei 1500 metri ha conquistato la medaglia di bronzo, nella categoria ciechi ha anche stabilito il record del mondo. Nel 2015 la nota atleta ha anche partecipato in Svizzera ai campionati del mondo di paraciclismo.