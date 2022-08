Annalisa Minetti: “Sanremo 2023? Sto lavorando per esserci”/ “I miei figli? Per loro sono una mamma speciale”

Annalisa Minetti e il sogno di tornare a Sanremo: “Sto lavorando per esserci presto”

Annalisa Minetti è l’ospite speciale della nuova puntata di Estate in diretta. A breve conduttrice di un nuovo talent, ‘Io talent’, di cui si dice felicissima, la cantante ammette a Roberta Capua che uno dei suoi sogni è quello di tornare a calcare il palcoscenico dell’Ariston e magari proprio al prossimo Festival di Sanremo.

“Mi piacerebbe tornare a Sanremo, anzi ci sto lavorando – ammette in studio – anche perché il 9 settembre uscirà il mio nuovo singolo ‘Dejavù’ e con questo un nuovo progetto musicale che spero mi permetta di tornare nuovamente su quel palco e devo dire che mi piacerebbe che fosse proprio il mio amico Amadeus a presentarmi”.

Annalisa Minetti racconta poi il rapporto con i suoi due figli: “Sono una mamma che dà valore a due parole fondamentali: rispetto e libertà. Io rispetto loro come persone al di là dell’età che hanno, e mi piace che la loro forma educativa passi attraverso la libertà, sono liberi di scegliere e questo è per me fondamentale. – e spiega – La libertà di responsabilizzarli ma non troppo e dare loro la possibilità di viversi la vita in maniera autonoma, subito, perché non voglio che dipendano da me o da mio marito ma che siano liberi di andare, di vivere”.

La cantante e presto conduttrice, inoltre, racconta come i suoi figli vivono la sua condizione – ricordiamo che è affetta da retinite pigmentosa che le impedisce di vedere: “La viviamo come una condizione che non ha condizionato la mia vita mai, anzi l’ha espressa al massimo, mi ha dato la possibilità di essere specialmente abile. I miei figli sono bambini speciali che hanno una mamma speciale perché ha inteso la vita in maniera speciale e nel disagio.” Così ha concluso: “Non cerco di essere felice aspettando che mi capitino delle cosi, ma faccio capitare cose per essere felice”.











