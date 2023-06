Annalisa: Mon amour perde la vetta da record femminile/ Ecco chi la batte in classifica FIMI

Radio Zeta Future Hits Live: Annalisa Scarrone in discesa dalla cima della Top of the music, Fimi

É tra gli ospiti attesi al double event Radio Zeta Future Hits Live, Annalisa Scarrone, che intanto perde la vetta da record raggiunta nella Top of the Music di FIMI. Annalisa é in discesa dalla cima, dopo aver conquistato la pole position nella classifica singoli della Top of the music, con il singolo e preannunciato tormentone dell’estate 2023, Mon Amour. Un traguardo, quello della vetta nella Top singoli targata “Federazione dell’industria musicale italiana” che da tempo non avveniva per un’artista femminile, tanto da rappresentare per l’ex Amici, Annalisa, un nuovo record. Tuttavia, nel giro di una settimana, come si apprende dalla rinnovata Top singoli della Top of the music di Fimi (aggiornata al periodo di competenza compreso tra il 2 e l’8 giugno 2023), Annalisa perde la prima posizione, precisando alla posizione #11 con Mon Amour.

Amici, Annalisa: "Non succedeva da anni..."/ La reazione alla prima posizione in classifica FIMI

La pole position passa a Tedua ft.ing Sfera ebbasta con il singolo Hoe, e lo stesso primo artisti conquista anche il secondo e il terzo posto con Malamente e Paradiso artificiale ft.ing Baby Gang e Kid Yugi.

Oltre la classifica dei singoli, la chart album…

La classifica album, della rinnovata Top of the music di FIMI, poi vede in Top 3 primo classificato Tedua con La divina commedia. Seconda posizione, per le vendite degli album in Italia, per Geolier e Il coraggio dei bambini -atto II. Terza posizione per Materia (Prisma) di Marco Mengoni.

Annalisa si sposa: chi é il futuro marito Francesco Muglia?/ Spuntano le pubblicazioni

Chiaramente, i dati di vendita musicali così come le varie posizioni della Top of the music di FIMI sono in continuo aggiornamento e non si esclude un ritorno dell’ospite a Radio Zeta Future Hits Live di Annalisa nella Top3 di Fimi.

LEGGI ANCHE:

Annalisa Scarrone: "In Mon Amour parlo di un amore finito"/ "Ho paura di ferire…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA