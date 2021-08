Annalisa/ “Movimento Lento? Fotografie che diventano quadri” (Rtl 102.5 Power Hits)

Questa sera, martedì 31 agosto, in occasione di “RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021” all’arena di Verona sarà decretato il tormentone musicale dell’estate 2021. Sul palco ci sarà anche Annalisa che quest’anno ha conquistato le classifiche estive con la hit “Movimento Lento”, in coppia con Federico Rossi, dell’ormai ex duo Benji e Fede. Annalisa Scarrone è diventata famosa dopo aver partecipato ad “Amici di Maria De Filippi”, classificandosi seconda nell’undicesima edizione e vincendo il Premio della Critica. In un’intervista di Vanity Fair di qualche mese fa, Annalisa ha parlato della sua vita privata, rivelando di essere una persona molto esigente in tutto, tranne nella scrittura. Ha anche affermato di essere molto disordinata, anche se nessuno se lo sarebbe mai aspettato, infatti dice di avere i vestiti sparsi per la casa. Ha raccontato anche di amare molto la cucina, di non guardare la televisione, anche se la accende e ama molto fare la spesa.

Annalisa Scarrone e il duetto con Federico Rossi

Durante l’intervista a Vanity Fair, Annalisa ha raccontato di avere una persona nella sua vita, ma ci tiene molto alla sua privacy e non ha detto molto di più. Anche sui social Annalisa fa vedere solamente foto che riguardano il suo lavoro. All’ultimo Festival di Sanremo, la cantante ha interpretato il brano “Dieci”, proprio per celebrare i suoi dieci anni di carriera. Quest’estate è uscita la hit estiva “Movimento Lento” con Federico Rossi, scritta dalla stessa Annalisa insieme a Jacopo Ettorre. “È un brano in cui sono presenti moltissime immagini cinematografiche, fotografie che nell’immaginario diventano dei veri e propri quadri. Inoltre, la collaborazione con Merk and Kremont e la sintonia immediata che si è creata, davvero naturale, ha fatto sì che la storia raccontata nel singolo fosse perfettamente congruente con il suo suono“, ha spiegato Annalisa a TimGate.

