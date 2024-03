Annalisa: “Sinceramente” diventa un remix featuring Bob Sinclar/ Il traguardo, dopo il podio di Sanremo 2024

Sanremo 2024, Annalisa si prepara per un remix di Sinceramente con Bob Sinclar

Bob Sinclar lo aveva promesso a Geolier, ma ecco che il featuring in un remix inaspettato il dj francese lo realizza con Annalisa, sulla scia del successo di Sanremo 2024. Il Festival della canzone italiana, giunto alla recente edizione di Sanremo 2024 sotto la conduzione di Amadeus, ha visto l’ex Amici Annalisa finire in lacrime alla puntata finale, posizionata sul terzo podio raggiunto con “Sinceramente” alle spalle del secondo classificato Geolier con “I’ p’ me, tu p’ te” e la vincitrice della kermesse Angelina Mango con “La noia”. Tuttavia, nonostante la disfatta sanremese, Annalisa può ora celebrare il suo status di fenomeno di risonanza internazionale con il singolo promosso a Sanremo 2024, dopo aver conquistato il record per il miglior debutto tra i 30 competitor Big sanremesi su Spotify Global nel mondo con Sinceramente. Il brano festivaliero infatti diventa un remix con la stretta collaborazione del dj francese di fama globale, Bob Sinclar.

Bob Sinclar e Annalisa uniscono le forze per una nuova versione di “Sinceramente”

Così come fa sapere il diretto interessato in un post condiviso via Instagram. Si tratta di un videomessaggio che immortala Bob Sinclar mentre accoglie in studio di registrazione l’ex Amici Annalisa, per dare vita a una prima bozza di quello che in divenire possa imporsi come il tormentone della bella stagione in arrivo. “This is my label, Questa é la mia casa discografica – fa sapere il sexy dj ad un’Annalisa acqua e sapone che gli chiede cosa ne pensi della sua canzone- “what do you think about Sinceramente?”. Bob Sinclair ama la canzone presentata a Sanremo 2024, non a caso lui intende mettersi al servizio della “regina” per un super remix, che possa avere delle vibes di mistero rimarcando il significato della canzone al vertice delle hit parade come su richiesta della sexy icona dai capelli rossi: “Numero uno in Italia.-dichiara Bob Sinclar-…I love the song …here we are for a remix for the Queen… maybe something more mystery”.











