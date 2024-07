Il caso di John Travolta e del Festival di Sanremo 2024 torna alla ribalta delle cronache alla luce della decisione di comminare una multa alla Rai. L’Agcom, autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha infatti deciso una sanzione di ben 260.000 euro ai danni della televisione pubblica per pubblicità occulta. Cosa è successo? Per chi ha visto il festival della canzone italiana 2024 la vicenda è nota, ma per tutti gli altri facciamo un breve ripasso. Nel corso dell’evento, John Travolta era stato invitato come ospite internazionale sul palco dell’Ariston.

L’episodio divenne virale soprattutto per il famoso ballo del Qua Qua, definito da molti “imbarazzante” ma destò anche molti sospetti in quanto lo stesso attore americano indossò un paio di scarpe bianche, perfettamente visibili rispetto all’abito elegante nero, del marchio U-Power, un brand di abbigliamento di scarpe da lavoro e non solo, e di cui proprio John Travolta è il testimonial in Italia con diverse pubblicità.

MULTA RAI PER JOHN TRAVOLTA A SANREMO: COSA ACCADDE

Un’accoppiata sospetta, visto che subito è apparso evidente come il buon John Travolta non potesse mostrare le sue scarpe pubblicamente, tra l’altro durante un evento con milioni di persone attaccate allo schermo, senza la classica censura. Solitamente, in questi casi, si vieta all’ospite di pubblicizzare i marchi a meno che non sia esplicitamente scritto, oppure, si “camuffa” il brand con il classico nastro adesivo di colore nero.

L’episodio aveva quindi fatto il giro del web creando non poca polemica e alla fine è intervenuto anche il Codacons che ha deciso di presentare ricorso, accolto nelle scorse ore proprio dall’Agcom. La multa alla Rai per il caso John Travolta è stata quindi di 206.580 euro, ovvero, “venti volte il minimo edittale”; come specifica la stessa autorità, per aver violato le norma in merito alla corretta segnalate della pubblicità, in occasione appunto del 74esimo Festival di Sanremo.

MULTA RAI PER JOHN TRAVOLTA A SANREMO: “CONDOTTA REITERATA”

L’apparizione di John Travolta fu ritenuta “sospetta” per via delle varie inquadrature sulle scarpe dello stesso artista a stelle e strisce, sneaker bianche con il logo di U-Power ben visibile, soprattutto agli occhi di chi aveva già visto in precedenza gli spot televisivi, tra l’altro in onda proprio in quel periodo.

L’Agcom parla di una esposizione del prodotto che ha avuto “notevoli effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori” e nel comminare la multa alla Rai da 206mila euro per il caso John Travolta si è tenuto conto anche del fatto che la tv pubblica fosse già stata in passato, sempre durante il Festival di Sanremo, sanzionata per episodi simili, quindi era in qualche modo recidiva. Non è giunta alcuna replica da parte della Rai che comunque si è sempre dichiarata estranea alla vicenda, rimandando al mittente le accuse di pubblicità occulta. Non sappiamo quale sia stato il cachet di John Travolta, ma tenendo conto anche della multa, l’ospitata del divo di Hollywood è costata davvero parecchio alle casse della tv pubblica.