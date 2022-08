Annalisa/ Tropicana disco di Platino con numeri da urlo: “Energia e good vibes”

Tropicana disco di Platino, l’estate da record di Annalisa

Estate da record per Annalisa, fresca di disco di Platino con Tropicana, il nuovo singolo estivo realizzato assieme ai Boomdabash. Dal 10 giugno ad oggi ha macinato numeri straordinari in radio e digitale, trainando la cantante e il gruppo in cima alle classifiche. Tropicana, infatti, ha preso una lunga rincorsa e gradualmente ha scalato posizioni. Così ha persino guadagnato il certificato Disco di Platino FIMI/Gfk oltre ad attestarsi sul podio dei singoli più venduti ed ascoltati delle ultime settimane. Anche la clip ufficiale del brano, di conseguenza, si sta confermando in tendenza su YouTube, con un numero di views sempre più alto, siamo oltre i dodici milioni di views.

“Tropicana intende regalare gioia, felicità, e solo good vibes”, hanno dichiarato i ‘soci’ di Annalisa in queste settimane di grande successo. “La musica ha il grande potere di unire le persone e di regalarci emozioni positive cercando di distrarci dalle mille difficoltà quotidiane. Crediamo molto nel linguaggio universale della musica e nel suo potere di rallegrare le persone”, hanno dichiarato all’unisono, felici del lavoro svolto e del riscontro del pubblico. C’è poi grande soddisfazione da parte dei Boomdabash di aver avuto la possibilità di collaborare a stretto contatto con Annalisa, definita come la compagna ideale e perfetta per condividere insieme questo percorso. Un’avventura iniziata con il piede giusto a giudicare dai numeri straordinari del loro pezzo.

