Annamaria Bernardini de Pace, ex suocera di Raoul Bova/ “Non lo stimo affatto”

Annamaria Bernardini de Pace è l’amata/odiata ex suocera di Raoul Bova, è lei la madre di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore, ma anche la grande accusatrice dell’attore. Molto spesso abbiamo parlato dell’antipatia e della poca stima che l’avvocato prova per Raoul Bova e la loro storia racconta di colpi bassi, cause legali e scontri e tutto per via di quello che è successo sicuramente con Chiara, e non solo. Lo stesso attore, in passato, ha denunciato e querelato l’ex suocera per “danno d’immagine” quando lei ha deciso di scrivere una serie di lettere pubblicate su Il Giornale e in cui si rivolgeva al “genero degenerato” salvo poi correggere il tiro sottolineando che non stava parlando di lui ma senza mai tirarsi indietro sul serio al grido di: “Sei anche un uomo interessato e manipolatore, ambivalente e in mala fede, non hai fegato né cuore, mio caro genero o degenero per meglio dire. La tua forza, anche sessuale, dura per il tempo di uno spot”.

LA GUERRA LEGALE (E NON SOLO) CON RAOUL BOVA

Quello che è certo è che la tregua non è di certo una parola che possiamo usare per il loro scontro e la stessa Annamaria Bernardini de Pace la scorsa estate, in una lunga intervista a Libero ha girato ancora il dito nella piaga: “Il mio astio verso di lui è stata tutta una montatura giornalistica. E comunque, per quanto lo possa disistimare, Raoul Bova è il padre dei miei due nipoti, oramai di 18 e 19 anni, e in quanto loro padre lo rispetto…”. L’avvocato civilista Annamaria Bernardini de Pace ha pensato bene di fare un passo indietro per placare un po’ gli animi ma quello che si è capito di lei è che sicuramente una madre leonessa pronta a tirare fuori le unghie per difendere la sua Chiara. Intervistata da Diva e Donna, si è raccontata a 360° ammettendo di essere orgogliosa delle sue figlie e dei suoi nipoti che lei stessa ha definito le sue gioie più grandi: “Sono orgogliosa delle mie figlie e i miei nipoti, sono le mie gioie più grandi. Che mamma sono stata? Credo di aver fatto un buon lavoro. Fino ai 10 anni delle mie figlie sono stata solo una mamma perché è il mestiere più difficile e complicato del mondo”.



