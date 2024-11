Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, dieci anni d’amore e due figli: “Vorrei essere una guida per loro”

Dal 2013 il cuore di Rocío Muñoz Morales batte per il compagno Raoul Bova. Il celebre attore, protagonista di svariate serie televisive di successo come Ultimo, I Fantastici Cinque e Don Matteo, sta vivendo una fase più che soddisfacente della propria carriera. Lo stesso si può dire della sfera privata e sentimentale, con la storia d’amore con Rocío Muñoz Morales che prosegue a gonfie vele. Dalla relazione con la showgirl sono nate Luna e Alma, le bimbe che si aggiungono ad Alessandro Leon e Francesco, i figli nati dal matrimonio con Chiara Giordano.

Tutti loro sono al primo posto nella scala delle priorità di Bova, come raccontato dallo stesso in una bella intervista a Vanity Fair. “Essere una guida? Avendo quattro figli, mi piacerebbe che un domani pensassero di me quello che io pensavo di mio padre, ha detto l’attore.

Raoul Bova, il rapporto con il padre e la stoccata a Francesca Fagnani

A proposito del rapporto con il padre, Raoul confida di aver vissuti periodi altalenanti. “Mio padre l’ho contestato e con lui mi sono anche scontrato a volte. Nel suo complesso è stato un esempio importantissimo, gli volevo tanto bene”, ha raccontato. Lancia qualche sassolino, invece, in un’altra intervista a Ciao Maschio, parlando dell’assedio che gli sarebbe stato riservato dalla Fagnani a Belve.

Raoul Bova si sarebbe pentito di aver accettato quell’invito, essendosi poi sentito a disagio per tutta l’intervista. “In quel momento mi sono sentito timido con una persona che voleva a tutti i costi creare sensazionalismo e che ha tirato fuori la parte meno empatica della situazione. Come fanno le belve”, ha spiegato.