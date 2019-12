Annamaria D’Angelo, moglie di Nino/ Matrimonio a 14 anni: “Scoprii di essere incinta”

Annamaria D’Angelo è la moglie del famoso cantautore Nino D’Angelo: i due sono innamoratissimi e sono frequenti i messaggi social dell’artista sulla donna che gli ha rubato il cuore. La sua musa, colei che è al centro di tante canzoni e film, ha festeggiato con il marito 40 anni di matrimonio felice appena lo scorso luglio, anni in cui i due hanno cresciuto i figli Antonio e Vincenzo. “Mi sono sposato nel ’79 e ancora oggi sto con la stessa donna, siamo cresciuti insieme”, dice l’artista a Il Mattino. “Amo la mia famiglia, anche se devo ammettere che non è sempre stato facile andare avanti. Ma dopo tanti anni, se davvero c’è l’amore, impari a sopportare meglio anche quello che non ti piace”, aggiunge. Nino ha 20 anni quando decide di fare il grande passo, Annamaria solo 14.

ANNAMARIA D’ANGELO, MOGLIE DI NINO: IL MATRIMONIO NEL 1979

I due si conoscono grazie al padre di lei, Vincenzo Gallo, che il futuro cantautore ammirava moltissimo per i suoi testi. Il colpo di fulmine fra i due ragazzi è immediato, poi le prime uscite e infine la fuitina. “Una sera scoprimmo che aspettava un bambino. Così decidemmo di sposarci”, ha detto Nino. Il suocero però non accoglierà bene la notizia, si sentirà tradito, ma poi cederà al progetto matrimoniale. Anche quel grande passo però non sarà semplice: nessuno voleva sposarli, data la giovanissima età di Annamaria. Sarà il futuro marito a cercare un parroco di periferia e a organizzare la cerimonia. “Ero così povero, che gli addobbi della chiesa erano quelli di una coppia che si era sposata qualche ora prima”, confessa. Annamaria Gallo diventerà Annamaria D’Angelo un giorno di luglio del ’79, grazie al suo matrimonio con Nino D’Angelo.

I DUE FIGLI DELLA COPPIA

“Mia nonna ci regalò un viaggio di nozze: tre giorni a Roma. Il ricevimento invece lo pagai con le mance raccolte durante i miei concerti proprio ai matrimoni. Quando ci sposammo, Annamaria era già al sesto mese di gravidanza”, racconta l’artista a Il Mattino. Alla nascita del primogenito Antonio però la fortuna inizierà già a girare a favore del cantante napoletano e quattro anni più tardi la coppia darà alla luce il secondo figlio, Vincenzo. Oggi Nino D’Angelo sarà ospite di Domenica In per parlare di Figli di un Re Minore, lo spettacolo che lo vedrà in scena al fianco di Gigi D’Alessio. Ci sarà anche spazio per parlare della moglie? “Non avessi avuto Annamaria, non avrei trovato la forza”, dice il cantante a Diva e Donna, “sono stato vicino al suicidio. Ho spinto la macchina sull’autostrada a 220 l’ora. Voglio dire a tutti che la depressione si può curare. E che desiderare è il più grande antidepressivo”.



