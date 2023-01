Annamaria Gallo, chi è moglie Nino D’Angelo/ “Mi innamorai di lei e scappammo insieme”

Annamaria Gallo chi è la moglie di Nino D’Angelo: l’incontro con l’artista

Annamaria Gallo è nata l’8 agosto ed è la moglie di Nino D’Angelo; lei e il cantante si sono conosciuti da giovanissimi: 12 lei e 17 lui. Si sono sposati quando la donna aspettava il primo figlio dall’artista, Antonio, nato il 6 dicembre 1979, mentre il secondogenito Vincenzo è nato qualche anno dopo. La donna è lontana dal mondo dello spettacolo, si è dedicata ai figli e ora ai suoi quattro nipoti.

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo si sono conosciuti a un matrimonio a cui lei era stata invitata: “Io avevo 17 anni e lei solo 12. Cantavo ai matrimoni, lei mi venne incontro, non disse nulla, ma aveva una tale grazia che pensai: ‘Non ho mai visto niente di più bello, non so come e quando, ma la sposerò…” raccontava l’artista al settimanale Gente. Sul giorno del primo incontro, il cantante ha dichiarato a Domenica In: “Il padre di Annamaria, il professor Vincenzo Gallo, mi ha preso dalla strada e mi ha portato a casa sua. Io però gli feci uno sgarbo perché di nascosto mi innamorai della figlia e scappammo insieme!”.

Annamaria Gallo: 42 anni di matrimonio con Nino D’Angelo

Annamaria Gallo e Nino D’Angelo si sono conosciuti molto giovani e sposati altrettanto precocemente, ma la loro storia d’amore dura da 42 anni. La donna è stata molto vicina all’artista quando ha dovuto affrontare un periodo di depressione: “Che bella vita ho avuto: ho trovato la donna della vita e non mi ha mai dato problemi. Quando sono stato male con la depressione non mi ha mai mollato!” ha ammesso il cantante a Domenica In.

Nino D’Angelo ha sempre riservato parole al miele per la moglie Annamaria, sottolineando che l’è stato sempre fedele. Tra le pagine del periodico Panorama, l’artista dichiarava: “Io ero uno scugnizzo, significa uno che sa vivere, quindi una persona che affronta tutto. Mia moglie? Le sono sempre stato fedele. Tanto a lei, quanto alla mia Napoli”.

