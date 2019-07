Annamaria Malipiero e la figlia Ginevra/ “Io e Francesco Nuti parliamo con gli occhi”

Annamaria Malipiero a tutto tondo in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Diva e Donna: dalla carriera da attrice alla vita privata, con il rapporto mai svanito con l’ex Francesco Nuti e l’amore per i suoi tre figli – Ginevra, nata dall’amore con il regista, e di Leonardo (13 anni) e Lucrezia (14 anni), messi al mondo con Marco Bindelli – Nota al grande pubblico per aver vestito i panni della perfida Rebecca Sarpi nella soap opera Vivere, l’artista nata a Padova ha parlato dei suoi figli e della morte di Bindelli, risalente a tre anni fa: «Sebbene separati, era una presenza costante nella nostra vita. Mi è crollato il mondo addosso». L’ex modella ha spiegato di aver iniziato a pensare al futuro dei suoi figli, ancora piccoli, ed ha ammesso di pregare quotidianamente: «Signore, fammi vivere almeno finchè loro avranno 18 anni». La Malipiero si è rimboccata le maniche, sottolineando che la forza arriva direttamente da Leonardo e Lucrezia: «Sono fiera di loro».

ANNAMARIA MALIPIERO, LA FIGLIA GINEVRA: “IO E FRANCESCO NUTI PARLIAMO CON GLI OCCHI”

Ginevra è già grande – frequenta il primo anno di medicina – e anche lei è sempre vicina a Francesco Nuti, che porta sul corpo i segni dell’incidente del 2006. Ai microfoni di Diva e Donna, Annamaria Malipiero ha spiegato che va spesso a trovare l’ex compagno, seppur in momenti diversi dalla figlia perché «è giusto che Ginevra abbia i momenti suoi col papà». Incontri mai malinconici, sottolinea la padovana, con Nuti che trasmette serenità. La figlia ha spiegato ai microfoni di Betta Carbone di assomigliare molto al cineasta de Il signor Quindicipalle, evidenziando il grande affetto che riceve. Ginevra ha poi aggiunto: «Parliamo con gli occhi, so dare valore a ogni sorriso e faccio mille cose perché la vita mi ha insegnato che non c’è tempo da perdere».

© RIPRODUZIONE RISERVATA