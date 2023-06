Annamaria Malipiero, ex compagna di Francesco Nuti/ Carriera e storia d’amore con l’attore

Annamaria Malipiero, vita e carriera dell’ex compagna di Francesco Nuti

Annamaria Malipiero è stata una presenza fondamentale nella vita di Francesco Nuti, suo ex compagno, con il quale visse una romantica storia d’amore negli anni ’90. Il ricordo del compianto attore, morto nella giornata di ieri, verrà celebrato oggi pomeriggio nel salotto di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, in onda su Rai2. Tantissime le persone che hanno attraversato la vita di Nuti, compresa Annamaria, colei che è stata sua compagna di vita e madre di sua figlia Ginevra, nata nel 1999.

Annamaria Malipiero non è un nome sconosciuto nel mondo della televisione e dello spettacolo. Nata a Padova nel 1972, ha iniziato a lavorare come modella per poi debuttare come attrice nel mondo del cinema e del piccolo schermo. Ha partecipato nel 1988 a Miss Italia, per poi diventare nota al grande pubblico nel ruolo di Rebecca Sarpi nella soap di Canale5 Vivere. A seguire, ha preso parte alla soap Centovetrine nel suolo di Maddalena, diventando un volto fisso nel cast.

Annamaria Malipiero e Francesco Nuti: il loro amore

Ma, nel corso della sua vita, oltre alla carriera Annamaria Malipiero ha vissuto anche una storia d’amore con Francesco Nuti, risalente agli anni ’90. Nonostante la fine del loro amore, l’attrice non ha mai smesso di stare al suo fianco, nemmeno negli ultimi difficili anni in seguito all’incidente dell’attore.

“Quando sono andata a Milano a lavorare, facevamo avanti e indietro“, aveva raccontato in riferimento a Nuti e al suo incidente, in un’intervista a Vieni da me. “Poi successe quel brutto incidente e non sapevo dove sbattere la testa perché Ginevra voleva vedere suo padre. Aveva sette anni e da lì all’incontro sono passati diversi mesi, ci siamo fatti aiutare da una psicologa per aiutare Ginevra a incontrare un papà diverso, un nuovo papà“.

