Annamaria Palermo, madre Myrta Merlino e malattia/ “Ha avuto la leucemia, morta nel 2017”

Myrta Merlino è figlia di Giuseppe Merlino e di Annamaria Palermo, sinologa e professoressa universitaria e già direttrice dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino. Ospite a “Verissimo”, la giornalista di La7 ha ricordato la madre, scomparsa nel 2017 a 74 anni: “Mia mamma quando ero ragazzina è andata a vivere in Cina per sei mesi, lasciando me, mio fratello e mia sorella con il papà. È stato un periodo difficile per noi che se mio padre è stato straordinario. Si è fatto in quattro”. Annamaria Palermo non è stata una mamma convenzionale: “Mi ha insegnato l’imprinting della libertà. Ci ha costretti a capire l’autonomia, l’indipendenza e la libertà”. Oggi, che la madre non c’è più, Myrta riconosce l’importanza dei suoi insegnamenti ma quando era adolescente voleva “una mamma ‘normale’, una mamma che stesse a casa”.

Annamaria Palermo, madre di Myrta Merlino

Parlando della madre Annamaria Palermo, nel salotto di “Verissimo“, Myrta Merlino ha detto: “È una madre che ho capito e amato con il tempo. Oggi che non c’è più mi ha lasciato un buco nel cuore, che faccio fatica a colmare”. La giornalista di La7 ha dedicato alla madre scomparso un capitolo del suo libro “Donne che sfidano la tempesta”. Le è servito per superare il lutto, per elaborare un dolore che faceva troppo male: “Ha avuto la leucemia che è una malattia terribile. Io ho combattuto con le unghie e con i denti contro questa malattia, ma penso che, se non avessi combattuto, oggi non sarei una persona serena, quella battaglia, secondo me, mi ha salvato la vita”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

