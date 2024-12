Conosciamo tutti Simona Branchetti come una delle più brave giornaliste del panorama mediatico italiano e, soprattutto, come la sostituta più frequente di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Non c’è volta in cui in caso d’emergenza o per la versione estiva del programma (come successo quest’anno), non sia pronta per ricoprire il ruolo di conduttrice a Mediaset. La sua carriera ha inizio nel 2003, quando dopo una breve esperienza in alcuni giornali locali, inizia a lavorare per Sky Tg24 mostrando tutto il suo talento per la conduzione insieme al collega Marco Congiu.

Sempre per Sky arriva poi a produrre il programma “Bel Tempo si Spera“, mentre qualche anno dopo inizia la sua esperienza a Canale 5. Qui si occupa di presentare il telegiornale al mattino e al pomeriggio con Giuseppe Brindisi, mentre negli anni successivi comincerà a lavorare da sola. Simona Branchetti ha poi debuttato anche come scrittrice, pubblicando il suo primo romanzo intitolato “Donne, è arrivato lo smart working“, per poi andare al timone di Morning News nel 2020. La giornalista ha fatto molto parlare di sè negli ultimi anni per il suo alterco con Alberto Matano, accusata di avergli rubato un ospite da La Vita in Diretta.

Simona Branchetti ha un curriculum di tutto rispetto. Nata nel 1976 in quel di Forlì, ha conseguito una laurea in Giurisprudenza, per poi darsi al giornalismo. Dal 2005 possiede il tesserino come Giornalista Professionista. Anche la sua vita privata è piuttosto movimentata: è stata sposata per quattro anni con Federico Quaranta, conduttore radiofonico con il quale ha avuto un matrimonio durato dal 2008 fino al 2012. “I primi tre anni sono stati fantastici: eravamo innamoratissimi, abbiamo anche cercato un figlio, ma purtroppo non è arrivato.” ha spiegato la giornalista al settimanale DiPiù, “Poi sono cominciati i problemi”. Nonostante la rottura, oggi i due conduttori conservano un meraviglioso rapporto.

Nel 2021 finisce anche la sua relazione con l’avvocato Carlo Longari, imparentato con Mara Venier, mentre nell’ultimo periodo sta frequentando un finanziere di nome Beppe (di lui non si conosce il cognome). Pare che da pochissimo tempo escano insieme come coppia, sebbene i due si conoscano da diversi anni. Simona Branchetti è stata vista in giro per Roma insieme a lui. In un’intervista a Chi, aveva spiegato quanto sia difficile mantenere la carriera e la vita privata: “Equilibrio difficile ma, alla fine, ti dico di no, ho sempre vissuto la mia vita anche con grande piacere“.