Annamaria, sorella Massimo Troisi/ “Un rapporto fortissimo, molto tenero”

Annamaria, chi è la sorella maggiore di Massimo Troisi

Annamaria Troisi è la sorella maggiore di Massimo Troisi, scomparso nel 1994 a solo 41 anni poco dopo aver terminato le riprese del film “Il postino”. “Con Massimo avevamo quindici anni di differenza. Lui è nato il 19 febbraio 1953 e io il 26 dicembre 1968. Siamo cresciuti in una famiglia sanissima. Mia madre Annamaria è la sorella maggiore e Massimo era il quinto di sei figli. Il loro è stato un rapporto fortissimo, molto tenero, di grande affetto.

Anche se in famiglia nessuno era artista, allo stesso tempo artisti lo erano e lo sono un po’ tutti, artisti per come affrontavano e affrontano la vita”, ha raccontato il nipote Stefano Veneruso nel suo libro “Troisi. Il mio verbo preferito è evitare”. Massimo Troisi è morto il 4 giugno 1994 a casa della sorella Annamaria, a Infernetto, dove si era trasferito quando le sue condizioni di salute avevano iniziato a peggiorare.

“Vivevamo insieme. Quando iniziò a stare molto male, si trasferì da noi, a Ostia. Con mia madre, sua sorella Anna Maria, aveva un rapporto straordinario, lei gli faceva quasi da mamma. E in quel momento di grande sofferenza Massimo la voleva accanto, voleva attorno a sé il calore della sua famiglia. Proprio a casa nostra si è spento il 4 giugno dei 1994, dodici ore dopo aver terminato le riprese de Il Postino”, ha racconto Stefano Veneruso, figlio di Annamaria, a Grand Hotel. È sempre il nipote a ricordare le ultime ore di vita dello zio Massimo Troisi e il suo rapporto speciale con la sorella Annamaria: “A pranzo aveva la faccia sofferente. Non ha preso neppure il caffè. È andato a riposare sul letto di mia madre. Non si è più svegliato. Si sentiva protetto con noi. Massimo aveva perso la mamma a 18 anni. Per mia madre è stato fratello e anche quasi un figlio”, ha detto Veneruso sulle pagine di Oggi.

