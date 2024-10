Il 4 giugno 1994 non è un giorno triste solo per i napoletani, per gli amanti del cinema; la morte di Massimo Troisi è ancora oggi un dolore immenso per tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino. La sua scomparsa è una perdita per l’industria del cinema che difficilmente sarà mai colmata; il suo modo di leggere l’umorismo, di veicolarlo al pubblico, resta tra le forme artistiche più iconiche del genere di riferimento. Ma com’è morto Massimo Troisi?

Massimo Troisi è venuto a mancare il il 4 giugno del 1994 a causa di un attacco cardiaco; circostanza dovuta ad una malattia che lo attanagliava fin da bambino e che in nessun modo è riuscito a debellare del tutto. L’attore soffriva di febbre reumatica, una patologia che – come spiega Style Magazine – compromise già da bambino la forza del suo cuore a casa di una grave degenerazione della valvola mitrale. Diverse operazioni al cuore, anche negli Stati Uniti d’America ma senza trovare una soluzione completa.

Massimo Troisi aveva lasciato da poco il set de ‘Il Postino’ quando, a casa di sua sorella, venne colpito in maniera fatale da un attacco cardiaco. Già prima di concludere il lavoro, soprattutto nei mesi precedenti, le condizioni dell’attore erano peggiorate a causa della malattia. Era reduce da un nuovo intervento, ancora negli Stati Uniti d’America, ma nulla che avesse effettivamente rimediato a quella patologia che lo accompagnava fin da bambino.

Quasi come l’epilogo di un film oltremodo triste, Massimo Troisi si è spento dopo il suo ultimo ‘ciak’. Come se ultimare quell’opera ancora oggi idolatrata – ‘Il Postino’ – fosse l’ultimo regalo da completare e offrire al suo amato pubblico ed ai suoi affetti più cari.

