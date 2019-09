Annega chiedendo alla fidanzata di sposarlo/ Video, la tragica proposta di matrimonio

Annega nel tentativo di chiedere in maniera piuttosto originale alla propria fidanzata di sposarlo. Un evento che ha trasformato un gesto d’amore in un episodio drammatico, accaduto precisamente in Tanzania. Protagonista di questa storia dal finale non lieto, è Steven Weber, un ragazzo della Louisiana, negli Stati Uniti, che si trovava in vacanza in Africa assieme alla sua dolce metà, Kenesha Antoine. I due alloggiavano in una stanza decisamente particolare, una sorta di cabina di legno composta da una struttura che in parte era immersa in acqua, e che permetteva appunto di affacciarsi sotto il livello del mare. L’uomo, all’insaputa della ragazza, si era gettato in acqua e si era poi immerso, avvicinandosi alla finestra che dava sul mare; a quel punto aveva appoggiato un foglio con una frase, con l’aggiunta di un anello: l’intento, era appunto quello di chiedere la mano alla sua Kenesha.

ANNEGA MENTRE CHIEDE ALLA FIDANZATA DI SPOSARLO: VIDEO

Peccato però che dopo aver chiesto alla sua ragazza di sposarlo, Steve non sia più riemerso. Non è ben chiaro cosa sia successo, visto che l’uomo indossava anche un boccaglio, ma evidentemente le forze lo hanno abbandonato, oppure un malore, chi lo sa. Il video precedente il decesso è stato pubblicato su Facebook dalla stessa Kenesha, che ha commentato “Il giorno più bello della nostra vita si è trasformato nel peggiore, nella più crudele svolta del destino che si possa immaginare”. Splendide le parole che Steve aveva rivolto alla sua futura moglie, “Non riesco a trattenere il respiro abbastanza a lungo da dirti tutto ciò che amo di te. Ma … Tutto ciò che amo di te, lo amo ogni giorno di più! Per favore, sarai mia moglie? Sposami”. Kenesha ha voluto dire sì al suo uomo, anche se ormai era troppo tardi: “Non sei mai emerso da quelle profondità – si legge su un suo struggente post su Facebook – quindi non hai mai avuto modo di sentire la mia risposta: sì! Sì! Un milione di volte, sì, ti sposerò”.





