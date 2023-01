Annie Wersching è morta a 45 anni/ Addio all’attrice di 24 e voce di The Last of Us

Lutto nel mondo del cinema: è morta a soli 45 anni Annie Wersching. L’attrice americana aveva lavorato in numerose serie tv nel corso della sua purtroppo breve carriera, come ad esempio 24, Bosch e Timeless. Nel 2020 le era stato diagnosticato un cancro, e da tre anni circa lottava quindi con questo male che purtroppo se l’è portata via. Ad annunciarle la trista nuova è stato il marito di Annie Wersching, Stephen Full, che ha voluto ricordare la sua compagna con delle parole davvero emozionanti: “C’è un buco profondo nell’anima di questa famiglia oggi”.

Roberto Perrone è morto a 65 anni/ Era giornalista e scrittore: firma del Corriere

“Ma Annie – ha proseguito il marito – ci ha lasciato gli strumenti per riempirlo. Riusciva a trovare la meraviglia nei momenti più semplici. Non aveva bisogno della musica per danzare. Ci ha insegnato a non aspettare che l’avventura ci trovasse: “Andate a cercarla, è ovunque”. E la troveremo. I nostri figli erano il vero amore della sua vita. Mentre imboccavamo il tortuoso vialetto, fino alla strada, lei ci urlava: “Ciao”, fino a quando non eravamo lontani. Posso ancora sentire la sua voce risuonare. Ciao mia compagna”. I due avevano tre figli, leggasi Freddie di 12 anni e i piccoli Ozzie e Archie di anni 4.

Ludovico Di Meo è morto: complicazioni alle coronarie/ Dalla Rai a San Marino Rtv

ANNIE WERSCHING, MORTA L’ATTRICE AMERICANA: IL RICORDO DI JON CASSAR

Fra coloro che hanno voluto ricordare Annie Wersching anche Jon Cassar, regista della serie tv 24: “Il mio cuore è frantumato in più pezzi di quanti ne possa contare. Annie venne nel mio mondo con cuore aperto e un sorriso contagioso. Aveva un tale talento, da togliermi il respiro. Annie era diventata più di una collega, era una vera amica per me, per la mia famiglia e per tutti i membri del cast che hanno lavorato con lei”.

“Mancherà davvero – ha concluso il regista – tanto sia a noi che ai fan, con i quali trovava sempre il tempo di chiacchierare. Annie hai lasciato un segno”. Dopo la diagnosi del cancro, l’attrice aveva continuato a lavorare, partecipando prima alla serie tv Star Trek: Picard e poi come doppiatrice del videogioco The last of us.

Tom Verlaine, com'è morto?/ Chitarrista e frontman dei Television era malato

© RIPRODUZIONE RISERVATA