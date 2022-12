The Last of Us 2, pronta versione Director’s cut per PS5 e PC/ Rumors si moltiplicano

Il fortunato videogioco esclusiva Playstation, The Last of Us, torna al centro delle cronache videoludiche. In attesa che da qui a breve debutti la serie tv targata HBO, nonché la versione per PC di The Last of Us Parte 1, già si parla di un possibile approdo del secondo capitolo sull’ultima nata in casa PlayStation, leggasi la PS5, nonché su personal computer. Si tratterebbe di una versione director’s cut dello stesso videogioco di Naughty Dog, quindi tirata a lucido rispetto al già sublime originale.

Non è ovviamente la prima volta che una notizia di tale genere fa la comparsa sui media del settore, visto che già un anno fa di questi tempi il rumor aveva iniziato a circolare, ma questa volta a riattualizzare il tutto è stato Rino, un insider molto noto nel mondo dei videogiochi e nel contempo autorevole, in quanto colui che per primo anticipò l’arrivo di The Last of Us Parte 1 su Playstation 5. Questi, attraverso un post su Twitter ha scritto: “The Last of Us Part II: Director’s Cut. La fonte è la stessa che ha leakkato The Last of Us Part I”.

THE LAST OF US 2 PS5: LA STRANA SPARIZIONE DAL CANALE YOUTUBE…

C’è quindi motivo di credere, viste le ultime indiscrezioni, che il team di casa Sony stia lavorando effettivamente ad una nuova edizione di The Last of Us Parte 2 con tutta una serie di migliore sia grafiche quanto di gameplay, per sfruttare al meglio l’enorme potenza della consola di ultima generazione, e nel contempo, di far approdare lo stesso videogioco anche su personal computer.

Del resto se su PC è sbarcato The Last of Us 1, non si capisce perchè i videogiocatori dovrebbero vivere la storia di Ellie e Joel solo a metà. Da segnalare infine, una strana sparizione sul canale Youtube di Playstation, ovvero, quella del trailer riguardante l’update per PS5 di The Last of Us 2 (funzionante tramite retrocompatibilità): che significato dare a questa misteriosa scomparsa?

