Anonimo Italiano è sposato? Il mistero sul cantante di Ora o mai più

Questa sera ritroveremo a Ora o mai più Roberto Scozzi, conosciuto come Anonimo Italiano, noto cantante che negli anni ’90 scatenò un grande mistero con la sua maschera e identità nascosta. E anche oggi non è facile reperire informazioni per i più curiosi, visto che non ci sono notizie certe riguardo alla vita privata di Anonimo Italiano: non si sa se sia sposato e abbia dei figli, un chiaro segnale di come l’esperimento nato circa trent’anni fa sia proseguito lasciando il pubblico nell’incertezza più totale.

Riguardo agli inizi di carriera, Anonimo Italiano ha raccontato come ha inseguito la sua passione, finendo per farla diventare un mestiere: “La sera andavo a suonare al pub, ma nella vita facevo il grafico pubblicitario e non puntavo davvero sulla musica. Quando cantavo certe canzoni, quasi naturalmente mi avvicinavo alla vocalità di un grande come Claudio Baglioni” ha svelato l’artista che finì al centro di una battaglia legale con il suo idolo, dopo essere accusato di concorrenza sleale.

Anonimo Italiano e i successi ottenuti con i primi album

Se della vita privata di Roberto Scozzi, tornato in auge grazie a Ora o mai più su Rai1, non sappiamo molto, della sua carriera invece sono noti i successi ottenuti in particolare nei suoi primi anni dopo l’approdo sulle scene. Il suo album d’esordio venne certificato disco di platino nel 1995, arrivando addirittura a riscuotere successo in Sud America. L’album Buona fortuna riscosse altrettanto successo, portando a casa un altro platino, seguito poi da altre due fatiche discografiche, prima di uno stacco dalle scene di circa sette anni.

Anonimo italiano ha poi fatto ritorno nel panorama musicale con l’album Five nel 2013, per poi tornare in pista con Diario di un amore, la sua prima vera compilation di successi ottenuti.