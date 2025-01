Anonimo Italiano è stato annunciato tra i concorrenti della nuova edizione di “Ora o mai più“, il popolare talent show condotto da Marco Liorni in prima serata su Rai1. A sei anni dall’ultima edizione, portata al successo da Amadeus, il programma televisivo torna con una nuova attesissima stagione con protagonisti big della musica italiana che, dopo alcuni successi, sono entrati in una zona d’ombra da cui sono pronti ad uscire per tornare alla ribalta. Tra questi c’è anche Anonimo Italiano, il cantautore balzato alla grande fama nei primi anni ’90 celando la sua identità con una maschera argentata. Una tendenza tornata in auge negli ultimi anni con Liberato, Pianista Indie e Myss Keta, ma che Roberto Scozzi, questo il suo vero nome, ha trasformato nel suo tratto distintivo diventando uno dei cantanti più popolari di quegli anni.

Durante le sue esibizioni Roberto Scozzi si esibiva con tanto di maschera argentata celando la sua identità, ma non la sua voce che a tratti ricordava quella di Claudio Baglioni al punto da essere diffidato.

Anonimo Italiano, il cantante di “Anche questa è vita” e la diffida di Claudio Baglioni

Il successo di Anonimo Italiano inizia nel 1995 con il primo omonimo album con cui conquista la hit parade grazie a canzoni come “Anche questa è vita” e ” E così addio e Tu” che gli valsero il doppio dischi di platino con 120 mila copie vendute. Due anni dopo esce il secondo album dal titolo “Buona Fortuna” con cui conferma il suo successo al punto che i suoi dischi vengono tradotti anche in spagnolo conquistando il mercato dell’America Latina a Cuba. In questi anni però Anonimo Italiano è costretto a togliersi la maschera dopo una diffida ricevuta da Claudio Baglioni per via delle loro voci somiglianti, visto che il cantautore romano era preoccupato del fatto che potesse essere confuso con lui.

Quella diffida segna un momento importante nella carriera di Anonimo Italiano che dalle pagine dell’AdnKronos disse: “la reazione di Baglioni mi ha ferito molto. E’ stato e continua ad essere il mio idolo, mi ha fatto sentire un ladro”. Non solo, il cantautore ha anche spiegato che avrebbe continuato ad indossare la maschera per diversi dischi, ma vista la diffida di Baglioni fu costretto a toglierla in modo da mostrare al mondo intero il suo volto. Dopo questa vicenda, l’artista torna sulle scene nel 2022 con un nuovo progetto seguito nel 2026 dall’album “L’infinito dentro noi”. Da quel momento la sua attività comincia a diminuire fino al ritorno nel 2013 con un duetto con Amedeo Minghi. Ora è tornato il momento di tornare a brillare nella nuova edizione di “Ora o mai più”!

