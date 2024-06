“Anoressica di mer*a, muori”: studentessa denuncia il compagno di classe/ Anni di insulti e minacce

Ci sono voluti anni di minacce e vessazioni per prendere coraggio e denunciare quel compagno di classe bullo che per tanto tempo l’ha presa di mira: la vicenda è avvenuta a Bolzano e la protagonista è una studentessa che per tanti anni ha sopportato di tutto. Come si legge sulle pagine di Alto Adige, il compagno di classe a lungo l’ha insultata dicendole “sei un’anoressica di m**da, ancora sei viva?” o ancora “è meglio se muori di cancro, tu e i tuoi genitori”: più volte, poi, le veniva intimato di stare zitta e non parlare.

Tante volte la ragazza è stata vittima di pesanti insulti anche via Whatsapp, nella chat di classe e non solo: messaggi che provano la tesi della studentessa e che sono stati allegati alla sua denuncia. Le minacce e degli insulti non si sono però limitati al digitale: il 3 giugno, in presenza di altri compagni di classe, l’alunno ha augurato la morte alla giovane a ai suoi genitori. È stata questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con la ragazza che è esplosa definitivamente e ha deciso di denunciare il bullo presso gli uffici della polizia.

Denuncia di stalking e minacce per il bullo dell’istituto tecnico

Il bullo ha ricevuto una denuncia alla Procura della Repubblica per i reati di stalking e minacce: dovrà rispondere davanti alla Legge di quelle parole usate con troppa leggerezza, che hanno provocato un dolore immenso – per anni – nella compagna di classe. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la giovane studentessa vittima per anni di insulti da parte del compagno di classe frequenta il quinto anno di un istituto tecnico di Bolzano: proprio in occasione dell’organizzazione della cena di classe in vista degli esami di maturità, ormai prossimi, la ragazza si è sentita augurare la morte.

Il ragazzo, maggiorenne, ha infatti augurato sia a lei che ai genitori un cancro: parole che hanno fatto esplodere una volta per tutte la giovane, che si è recata presso gli uffici della polizia per denunciare il maleducato che condivide con lei la classe delle superiori. Alla denuncia della studentessa sono stati allegati i tanti screen delle chat di classe dove la ragazza veniva insultata e vessata dal bullo.











